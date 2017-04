Con el auge de los videojuegos en línea, hay una tendencia que está creciendo en todo el mundo y León no es la excepción: el coleccionismo de consolas que poco a poco, pasaron de una moda de los setenta y ochenta a convertirse en auténticas reliquias.

Miguel Ángel Pacheco, encargado del área de exposición retro de consolas y videojuegos en la Star Con, es de León y está al tanto del crecimiento de la cultura gamer. Originalmente, los fans eran personas excéntricas, “nerds” y “frikis” pero con el paso del tiempo esta línea se ha ido haciendo mucho más delgada hasta casi desaparecer. Hoy en día, los videojugadores ya no son así, sino de todo tipo. Desde niños hasta adultos que encienden sus juegos para quitarse el estrés tras un día laboral muy pesado.

En la Star Con, por ejemplo, se pudo apreciar en exhibición muchos de los artículos de Miguel: un Atari 2600, un Nintendo de 8 bits, un Game Boy, un Nintendo 64… así sucesivamente hasta llegar a las consolas que se usan actualmente.

“Hace 30 años, cuando comenzó la industria, no estaba muy generalizada la afición a los videojuegos. Después pasó al mercado casero y siguió el prejuicio de que podía dejar ciego. Actualmente somos una generación que ya creció con los videojuegos y sabe que no hay ningún problema. Hoy en día incluso hay más consumidores para todas las edades y los gustos”.

COLECCIONISMO DE CONSOLAS EN LEÓN

En León se puede ir a diferentes tianguis a comprar consolas o a tiendas especializadas. La mayoría, señala Miguel Ángel, compra la consola de moda y después, al conocer su hobby, quiere investigar el pasado.

“El detalle es que cada vez hay menos piezas. Puedes encontrarlas en un tianguis o con auténticos coleccionistas que no va a soltar la consola. Una consola de los setenta u ochenta la puedes conseguir en excelente estado y no te la vende por menos de 5 mil. Lo que recomiendo es que, como todo coleccionista, haga una búsqueda exhaustiva para que se den una idea del valor del juego”.

Actualmente, las cosas están cambiando: la gente ya no quiere salir a jugar un videojuego, y mejor lo adquiere on line o bien, en juegos vía internet. “Apunta a lo digital. Aunque no nos guste ese es el futuro, y las consolas y cartuchos se van a volver una reliquia”