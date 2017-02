La Liga Mexicana de Beisbol tendrá hoy una nueva reunión extraoficial en Houston, Texas, para intentar enmendar lo desecho en la más reciente Asamblea, en que quedó en el aire la realización de la temporada 2017.

Eso debido a las rencillas entre dos grupos antagónicos en el tema de los jugadores México-americanos, y cuyas repercusiones podrían afectar al naciente proyecto de los Bravos de León.

Aceptados en diciembre para tomar parte en la campaña, enero fue un mes de muchas preguntas, como la inclusión del nuevo equipo leonés, que fue echada para atrás por el grupo de 8 equipos que se opone a los México-americanos.

No obstante, la reunión de hoy, un recurso legal del otro grupo de 7 equipos ante la Major League Baseball, pondrá en la mesa un posible acuerdo en ese rubro, que dejaría una liga entera o una posibilidad de dividirla en dos grupos.

El presidente de Bravos, Mauricio Martínez, quien no pudo asistir por problemas de salud, aseguró que los planes de jugar en LMB se mantienen, con la invitación de su socio Arturo Blanco, de Transportes Potosinos.

Blanco, accionista en otros equipos de beisbol, y quien fue introducido a la Asamblea de dueños de la liga, representará la causa de Bravos, en busca de ponerle punto final a la incertidumbre.

Así, la junta de Houston es por demás crucial, al tener lugar dos semanas antes de una nueva reunión oficial de la LMB, el 17 de febrero, cuando falte poco más de un mes para el inicio de la temporada, que aún no tiene calendario confirmado.

Entre los problemas federativos, Bravos de León disponen ya de un mes y dos semanas para tener a punto su estadio, el Domingo Santana, uno de los argumentos por los que se les negó la participación en enero.

Junto a eso, Eduardo Valenzuela, gerente deportivo, trabaja en la pretemporada, róster y cuerpo técnico, que no será confirmado hasta que se tenga una resolución.