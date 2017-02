Las Exposiciones, que se inauguran el jueves 23 de febrero, tienen como eje la fotografía y la imagen como recurso artístico, documental y experimental. Como siempre, la inauguración se da en un recorrido que comienza en la Galería Eloísa Jiménez a la 19:00 horas. Continúa en las Salas del Teatro María Grever a las 19:30 y culmina en la Galería Jesús Gallardo aproximadamente a las 20:00 horas.

Allí nos espera un concierto en vestíbulo del Teatro Doblado con los Tron Yavolta. Grupo que fusiona el Dj y los Live Set con beats percutivos bastante bailables. Disfrutaremos una selección que va del house clásico hasta el rock, paseando por otros géneros musicales.

En cuanto a las exposiciones ¿Qué veremos?:

En la Galería Eloísa Jiménez

A la entrada de la Casa de la Cultura Diego Rivera, se encuentran la videosala y la sala principal de la Galería Eloísa Jiménez, que en este ciclo contarán con dos muestras:

‘De los sets cinematográficos a los foros de televisión’ es una muestra de fotografía de espectáculos en México de 1960 a 1980, por parte de Antonio Caballero, Juan Ponce y Humberto Zendejas. La vida nocturna y el espectáculo parecen ligados por sus propios actores, y estos tres fotógrafos capturan lo mismo a las estrellas de cine que las del cabaret. La muestra fotográfica va acompañada de documentos de la época.

En la videosala nos encontramos con una historia de perseverancia, apariencia y fotografía. Homme Less es un documental de Thomas Wirthensohn que narra la historia de Mark Reay, fotógrafo y modelo que ante sus pocas ganancias, durante seis años tuvo que arreglárselas para dormir en una azotea y por los días, presentarse impecable en el trabajo. El multipremiado documental no sólo muestra la doble vida de Reay, sino que retrata la extinción de la clase media y lo retador que puede resultar el “sueño americano” en Nueva York.

En las Salas 1 y 2 del Teatro María Grever

¿Qué tienen en común lugares como Mazamitla, Chihuahua, Sinaloa, Nueva York, Zapopan, San Luis Soyotlán, Chantepec…? La artista María Vargas se propone este reto, y al evocar el dicho mexicano “Todo depende del cristal con se mire”, nos propone ‘Humor vitreo’, donde estos lugares, sus paisajes y arquitectura, se unen en la deformación provocada por un vaso para brindarnos una curiosa serie fotográfica.

En la Galería Jesús Gallardo

La planta alta de la galería al interior del Doblado recibe la muestra ‘Después’ del joven fotógrafo Iván Aguirre, quién se ha distinguido por su trabajo en fotografía de moda. Originario de Hermosillo y afincado en la capital del país, cómplice del color y un complejo lenguaje visual, sus fotografías forman parte de una larga lista de revistas de moda y diversas expos en el país, por ejemplo, el año pasado formo parte de ‘Pose’ del fotomuseo Cuatro Caminos.

También en la planta alta, pero en la Sala Blanco y Negro de la Gallardo, Carlos María Flores Riveira cura la exposición ‘Estudios para el multiverso NIVEL 1’, con la participación de los artistas Karina Juárez, Karina Villalobos, Irene Cruz y Arturo Soto; donde los paisajes se convierten en metáforas del cosmos, y los personajes aparecen para dar las dimensiones correspondientes.

Por otro lado, en el Salón de Proyectos Sonoros tendremos la oportunidad de visitar a la Tribu Malinke en África Occidental, una tribu que considera que no existe nada que no tenga ritmo, ya sean los pasos, las miradas, el paisaje. ‘Foli; No hay movimiento sin ritmo’ es un trabajo audio visual de Thomas Roebers y Floris Leenwenberg, donde se sumergen en la vida diaria de esta tribu para descubrir cómo es que la vida tiene ritmo y nunca dejamos de movernos.

En la planta baja se contará con la obra de las artistas israelitas Maayan Amir y Ruti Sela; quienes han encontrado en el video el vehículo perfecto para provocar al espectador. La muestra ‘Conceptos de subjetividad’ gira entorno a la aceptación o rechazo de los miembros de la comunidad LGBT, la prostitución masculina y femenina, y los rastros de una sociedad que se debate entre abrirse o mantenerse conservadora.

Amir y Sela exponen por primera vez su obra en México, que en muchas partes del mundo ha resultado controversial. Esta muestra se complementará con proyecciones especiales para mayores de edad todos los jueves del ciclo a las 7 de la noche.