En relación con la compra de insulina en el sector salud del estado de Guanajuato, es falso que se trate de medicamento “pirata” y los legisladores del PRI deberían documentarse y conocer las atribuciones de cada ámbito de competencia y de las dependencias Federales, ya que la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada de otorgar el Registro Sanitario, emitió el trámite que valida el medicamento como legal y cumple con la normatividad en la materia, afirmó la diputada Alejandra Gutiérrez Campos,

Acompañada por los diputados de Acción Nacional de esa entidad, añadió que el producto adquirido por el sector salud de Guanajuato cuenta con el Registro Sanitario correspondiente; que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social lo integró a su lista de medicamentos para aliviar los padecimientos contra la diabetes, incluso, realizando compras muy superiores que la realizada por el Gobierno del Estado

“Estamos oyendo que diputados federales del PRI de Guanajuato han estado manejando que el Gobierno del estado está comprando insulina pirata y china, y nosotros queremos ser muy puntuales porque es un tema muy delicado y están jugando con la salud de la población”, indicó la diputada Alejandra Gutiérrez Campos en conferencia de prensa.

“Los invito que entren a la página de acceso del IMSS para que vean que hay compras millonarias de esta insulina, de la misma y aquí está la página también para que lo puedan ver; quiero que quede bien claro y que lo único que están haciendo es distrayendo, engañando a la gente –insisto—con temas muy sensibles y que es una soberana mentira”.

Advirtió que en México la diabetes es una de las enfermedades principales y que causan más muertes, pero en el estado de Guanajuato este tema se ha venido atendiendo; desde el 2008 se han dado varios reconocimientos en todo el país a la entidad por sus buenas prácticas y por hacer lo correcto, se ha invertido mucho en infraestructura, en tecnología, que ha mejorado muchísimo el servicio de salud.

“El león cree que todos son de su condición y han querido comparar Guanajuato con el caso de Duarte, que no hay ni siquiera un punto de referencia para poder comparar, Lo único que quieren es distraer en temas que ellos sí han sido responsables como, justamente la corrupción inminente que hay en Veracruz y, también, en el estado de Guanajuato, como hubo en León con la diputada federal Bárbara Botello, donde sí hay órdenes de aprehensión contra su gente”, recalcó la diputada del PAN.

Finalmente reitero que si ellos, los del PRI, hablan que es una insulina pirata, china, que no sirve, pues entonces no entendemos por qué al Gobierno Federal a través de Salud y concretamente con la Cofepris, que es la dependencia que valida los medicamentos, ha dado validez mediante el Registro Sanitario correspondiente, y no solamente lo queremos decir, lo queremos probar, porque no se vale solamente hablar y decir mentiras, hay que probar los dichos.

La diputada Gutiérrez Campos estuvo acompañada por las diputadas: Karina Padilla Ávila, Lorena del Carmen Alfaro García, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Adriana Elizarraraz Sandoval y el diputado René Mandujano Tinajero.