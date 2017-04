Aunque no descarta que se pueda lograr otra hazaña como la del último torneo, para el argentino Guillermo Burdisso, lo más importante del triunfo del León sobre los Tigres es la inyección anímica que llega al grupo.

Y es que, sabe que fueron a ganar a una cancha difícil ante un rival igual de difícil y tras el resultado, hoy solamente los separan tres puntos en relación a Tigres que es uno de los mejores planteles.

“Ir allá y ganar con autoridad, con el compromiso que mostró cada uno de los jugadores, creo que da una buena imagen y promete sobre todo de aquí al final del torneo hacer las cosas bien y mejor de lo que se hizo”.

Pero aseveró que irán partido tras partido, pues se ha ido mejorando pero los resultados no se les han dado. “El último partido se ha planteado muy bien, se jugó diferente y lo hicimos al pie de la letra y sacamos un resultado como queríamos”.

Guillermo, agregó que la actitud y el compromiso, siempre han estado en el León, “al no tener el sábado un nueve de referencia tratamos de jugar con más jugadores de medio campo y llegar lanzados desde atrás.

– ¿León ha despertado?

“Sin duda ganarle un partido a Tigres y en su casa ya nos van a ver de otra forma por más de que seguimos últimos y ni a nosotros nos gusta vernos así, seguramente el próximo rival va a tener más precauciones, nosotros hemos ganado mucha confianza que era lo que nos faltaba”.

Dijo que Torrente confió en los jugadores y a su vez, estos en el técnico, por eso se dio el resultado “hicimos lo que nos pidió y como lo dije es vital recuperar jugadores, de esa forma me parece que tenemos muchos partidos por delante para sacar victorias”.

Sobre el Veracruz, destacó que viene en un momento complicado pero logró una buena victoria tras ir abajo, “han jugado muy bien, va a ser un partido muy difícil, tenemos que seguir de la misma forma, la misma mentalidad y sin lugar a dudas creo que jugador por jugador, me parece que tenemos mejor pie, mejor mano a mano, pero tenemos que hacer las cosas y mostrar compromiso, sino retrocederíamos”.