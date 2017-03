Por segundo día consecutivo prosiguió, ayer, la Glosa del Quinto Informe del Gobierno Estatal, sobre el eje Guanajuato seguro, donde quedó de manifiesto que el programa Escudo funciona, la incidencia delictiva ha disminuido, ocupa la Entidad primeros lugares nacionales en los sistemas penitenciario, de justicia penal y en procuraduría con “estadísticas confiables”; y el llamado de “jalón de orejas” a servidores por el Ejecutivo Estatal, fue en el sentido de “ofrecer mayor certidumbre” ciudadana en la seguridad.

Tales fueron los conceptos externados por los secretarios de Gobierno, Seguridad y Procuraduría, al comparecer y dar respuestas a planteamientos y cuestionamientos por cinco horas ante legisladores locales, quienes les externaron reconocimientos a los servidores por desempeñar sus funciones, en lo que fue el segundo día de mesas de trabajo en torno a dicha glosa, desarrollada, ayer, en el salón de usos múltiples del nuevo palacio legislativo.

Es de mencionar que los programas y acciones en seguridad y procuración de justicia, fueron los temas más cuestionados por los congresistas locales de las diversas fracciones parlamentarias, hacia los funcionarios estatales en dichas áreas durante el desarrollo de la glosa de referencia, la cual inició a las 10:00 de la mañana y se prolongó por la tarde hasta poco después de las 15:00 horas.

SENTIDO FIGURADO

Respecto al llamado del gobernador Miguel Márquez Márquez, en su pasado informe de gobierno de dar un “jaloncito de orejas” a sus servidores públicos, el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, acotó que “fue en sentido figurado”.

Lo anterior, explicó, porque “el pronunciamiento del Ejecutivo Estatal fue en el sentido de esforzarnos para ofrecer mayor certidumbre en seguridad, en lo que no hemos quitado el dedo del renglón y debemos de reforzar acciones coordinadas, para mayores y mejores resultados”.

SEGURIDAD

Del programa de seguridad Escudo y sus resultados, el secretario estatal del ramo fue interrogado y respondió Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, que de 2014 a la fecha se han recibido más de 16 millones de llamadas de emergencias y 17 mil 890 denuncias anónimas.

Además, se recuperaron mil 927 vehículos, más de 500 motocicletas y más de 2 millones de litros de hidrocarburos y detección de 1 millón 735 mil dosis de droga –mariguana, cristal y cocaína-, y detenidos 593 personas y aseguradas más de mil 650 armas de fuego de diversos calibres y 18 mil cartuchos útiles, anotó.

ESCUDO

Existen 20 mil botones de alerta instalados en los 46 municipios, operan desde el 2014, que a la fecha se han activado más de 4 mil 890 solicitudes de apoyo ante la presencia detectada de sospechosos, apuntó.

Señaló que existen un total de 144 arcos carreteros en los accesos a laos 46 municipios, operan al 100 por ciento en su infraestructura y es evaluada y auditada de manera permanente y se lograron recuperar en el último año 123 autos robados y han disminuido los robos de unidades en 55%.

De la incidencia delictiva precisó que disminuyó notoriamente durante el último año, con cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así los secuestros están 0 por ciento, robo de vehículos disminuyó 2%, robo a transeúntes bajó 64%, al igual que extorsiones al 505%, violaciones en menos del 37%, del ganado bajó en 21%, a casas habitación en 9%, a bancos en menos del 34%, al transporte en 37%, disminución del 50% de accidentes carreteros y solamente se incrementaron los robos a comercios en 9%.

READAPTACIÓN SOCIAL

No hay sobrepoblación en los 10 centros de readaptación social, donde se encuentran recluidos en su mayoría hombres y 240 mujeres, pues incluso hay 20% de desocupación de celdas, dijo el titular de la SSP.

Aseguró que Guanajuato ocupa el primer lugar nacional en sistema penitenciario, por encima de los sistemas penitenciarios federal y militar.

POLICÍA URBANA

Respecto del desempeño de los elementos integrantes de la policía urbana estatal preventiva, refrió que el año pasado se destacaron en 93 mil intervenciones de seguridad.

Lo anterior, abundó que se reflejó solamente en 12 denuncias por violaciones a los derechos humanos de las personas, con igual número de recomendaciones emitidas a la corporación por la procuraduría estatal del ramo, las cuales se aceptaron; y 9 elementos fueron dados de baja por no aprobarlos exámenes de control y confianza, aseguró.

JUSTICIA

En el ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dijo su titular Carlos Zamarripa Aguirre, que se tienen registradas 196 desapariciones de personas y solamente el 1 por ciento estuvo vinculado con delito.

En el 2016 se realizaron un total de 104 mil 069 carpetas de investigación y averiguaciones previas, 565 sentencias condenatorias, 36 mil 285 casos resueltos por el sistema de justicia alternativa, 106 juicios orales y están en proceso de investigación el 90% de 961 homicidios dolosos”.

En materia de casos sobre la violencia intrafamiliar, durante el periodo que se informa -2016-, se realizaron un total de mil 705 indagatorias, refrió el procurador.

Luego, aseguró que en el mismo lapso de tiempo disminuyó en 41% los delitos de robos a transeúntes y casas habitación, sobre lo cual se abrieron un total de 16 mil investigaciones, de las cuales se registraron 300 detenidos y de ellos se obtuvieron 47 sentencias condenatorias por habitualidad y reincidencia.