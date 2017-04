El Vicepresidente de Toyota América, Nobuzo Jun Umemura, se comprometió con el estado de Guanajuato y con México a continuar con la construcción de la planta de la firma automotriz en la entidad.

Durante su participación en el Lanzamiento de The Report: México 2017, elaborado por Oxford Business Group, Nobuzo Jun Umemura; recordó que Toyota tiene una enorme responsabilidad hacia la comunidad de México.

Aseguró que la firma japonesa también tiene el compromiso de contratar mano de obra en el país, por lo que reiteró la decisión de Toyota de no cancelar el proyecto de la nueva planta en el estado de Guanajuato, en donde se espera la producción de 200 mil unidades de su modelo Corolla para julio de 2019.

En el evento en el que estuvo presente el Lic. Enrique Avilés Pérez, coordinador general de Comunicación Social, en representación del Gobierno de Guanajuato, y Octavio Humberto Aguilar Mata, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de Guanajuato; el Vicepresidente de Toyota América, Nobuzo Jun Umemura, dio a conocer que esta planta en Guanajuato va a continuar, va a durar al menos 30 años, ya que los negocios automotrices son de muy largo plazo y sobrepasan administraciones.

Pidió apoyo a los Secretarios de Relaciones Exteriores, de Economía, de Hacienda, Luis Videgaray Caso, Ildefonso Guajardo Villarreal y José Antonio Meade Kuribreña, respectivamente, presentes en el evento, para que la empresa Toyota pueda mantener la zona de libre comercio a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), ya que es muy bueno para hacer negocios automotrices.

Mencionó que Toyota está importando productos de los Estados Unidos de la Planta de Indiana, Kentucky, Texas y Mississippi, y detalló que vienen a México; también van desde México a los Estados Unidos, por lo que reiteró que es muy importante para el negocio automotriz que la empresa japonesa no cancele, pues este proyecto se estudió desde hace 10 años.

También participó José Eduardo Calzada Rovirosa, titular de la SAGARPA, y representantes de la Comisión Federal de Electricidad, ProMéxico, SPRRING y DELOITTE.