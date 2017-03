El director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato, José Ricardo Narváez Ramírez, anunció la creación de la nueva carrera de Ingeniería Aeronáutica, que se abrirá en el mes de agosto próximo, que da mayores oportunidades de desarrollo a jóvenes, que ya no tendrán necesidad de emigrar a otros estados para cursarla, separándose de sus familias.

Al respecto explicó que se abre un nuevo espacio a los jóvenes para la investigación e innovación, a manera de motivación, para incentivarlos a abrir los ojos y darse cuenta que también existen espacios importantes para los investigadores.

Explicó que se cuenta, en el Sistema Nacional de Investigación, con 9 jóvenes investigadores del ITESI, que realizan trabajos excelentes, no solo para la institución, sino que en general para la sociedad, como es por ejemplo en el área de la curtiduría, en donde los investigadores están trabajando para bajar sus índices de contaminación.

Particularmente, la nueva carrera de Ingeniería Aeronáutica, surgió como un proyecto, pensando en el Puerto Interior de Guanajuato, así como en las armadoras que siguen llegando al estado y en el Skay Plus, que existe en el Puerto Interior, que van a requerir de profesionistas en este campo.

“Tenemos la infraestructura y los profesionales que pueden impartir las materias requeridas en esta carrera, alimentándonos también a través de empresas de aeronáutica instaladas en el entorno guanajuatense, en Querétaro, México, Jalisco y otros estados, diseñándose un plan de estudios, con las materias a impartir desde el primer semestre, hasta la terminación de esta nueva carrera del ITESI”, puntualizó el director de esta institución educativa en Irapuato.

Este plan de estudios, ya fue aprobado por el COEPES, la sede del Instituto en la ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia e Innovación Superior.

Reiteró que el nivel es de ingeniería, por lo que se inicia con materias de mecánica y eléctricas, para ir avanzando en el uso de materiales, diseño, aeronáutica y otras más.