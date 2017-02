Con el juicio laboral perdido en el Instituto Cultural, la regidora Norma Patricia López Zúñiga cuestionó la falta de eficiencia en los defensores jurídicos de la presidencia municipal, que pierden casos “unos tras otros”.

El jueves, un ex empleado del gobierno municipal ganó un juicio de embargo precautorio al ICL, donde los actuarios de los tribunales retuvieron nueve equipos de cómputo como garantía de pago de indemnización.

Ayer, la regidora López Zúñiga, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Cultura, Recreación y Deporte, señaló que el tema será analizado en la sesión de la próxima semana, donde se conocerán pormenores de este caso.

“Se enfoca (el asunto) al tema jurídico que en muchas ocasiones los regidores de oposición hemos mencionado, que parece que hay una ineficiencia e ineficacia en todos los abogados que llevan a cabo los juicios, tanto en la Secretaría de Ayuntamiento, como en los casos laborales”, planteó.

Indicó que, pareciera ya un tema desgastado que, siempre que un ex servidor público demanda al municipio en tema laboral, es bien sabido que un 90 por ciento los gana.

“Yo creo que tenemos que poner ahí el ojo en cuanto al perfil de cada uno de los asesores, si tienen la preparación o no. El municipio no puede estar expuesto que cada que le ganan una demanda, le quiten los pocos insumos que tienen, sobre todo el Instituto Cultural que, todos sabemos, tiene un presupuesto de risa, muy bajo, y estarle quitando las herramientas de trabajo resulta muy delicado”, explicó.

SUBIRÁN TEMA

Señaló que en la sesión de la Comisión de Desarrollo Social se subirá a la agenda el estatus de este caso, para conocer los elementos por los cuales ganó el trabajador y cuáles los elementos de defensa que utilizó el abogado destinado.

Explicó que, pareciera que los abogados particulares se preparan más en iniciativa privada, pero aquí se trata de un tema de eficiencia.

“No dejarnos llevar por compadrazgos que, por el simple hecho que son abogados, acomodarlos ahí (en la presidencia municipal), muchos podemos ser abogados pero no tenemos la especialidad en temas laborales, y es aquí donde cae la incongruencia”, agregó.

Sostuvo que son múltiples los casos en donde otros abogados ganan demandas al municipio, entonces, sí tenemos qué estar poniendo el “foco rojo” en cuanto a los abogados que pertenecen a Relaciones Laborales.

Pidió también más interés del gobierno municipal para ofrecer más recursos al ICL, que tiene un presupuesto muy bajo en relación a otras áreas que no le abonan nada.