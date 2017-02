De casi tres decenas de Centros de Verificación que había hace unos años en Irapuato, quedan menos de una docena y eso se debe a que el Instituto de Ecología les exige la adquisición de costoso equipo, además de que deberán tener un espacio más grande, contar con cámaras de vigilancia por los cuales los monitorean a cada segundo para comprobar que no hagan trampa en la revisión de carros.

La licenciada Gloria Lara López, representante legal y técnico verificador en el “Centro de Verificación IRA 27” en Irapuato, informó que con el cambio a la nueva dinámica que deben de tener en esos negocios y la inversión que tenían que hacer, varió la cantidad que hay en la localidad de Centros Verificadores.

“Actualmente no he checado en este semestre que estamos empezando de cuántos verificentros están funcionando”.

Recordó que antes de que “nos cambiáramos a esta prueba dinámica, cuando teníamos prueba estática éramos 33 en Irapuato y en el semestre anterior, solo estuvimos laborando 11 nada más”.

Por lo anterior desconoce en este primer semestre del año, cuántos verificadores ya entraron en funciones “con esta nueva dinámica”.

En qué consiste

Explicó que la “nueva prueba dinámica” consiste de que ahora es un proyecto diferente, tenemos un equipo que son unos rodillos.

Antes era:

1.- Verificador de gases

2.- El equipo de informática

3.- La computadora

4.- Y la sonda que se ponía al vehículo por el lado del escape.

Ahora con la nueva dinámica

2.- La prueba es más tardada, más laboriosa, tiene que estar en marcha el vehículo por los rodillos.

Incluso es algo delicado porque hay que tener mucho cuidado con este equipo porque los rodillos están girando continuamente.

Ahora, el Instituto de Ecología, les pidió espacios más grandes para que instalaran el nuevo equipo “de la prueba dinámica” y pudieran maniobrar los vehículos en sus entradas y salidas.

El equipo no es barato, es caro, nosotros –los dueños de los centros de verificación- lo tenemos que adquirir.

El equipo de prueba estática que “nosotros adquirimos hace seis años, nos costó 110 mil pesos y ahorita oscila en los 800 mil pesos”.

Afortunadamente dijo, nosotros tenemos un proveedor en la ciudad de León que se dio a la tarea de apoyarnos y fabricarnos estos equipos casi la totalidad del mismo que está hecho en México.

Consideró que las razones por las que habría menos centros de verificación serían por el espacio que deben tener y la inversión que se hace con la compra del nuevo equipo.

“Hay quienes hipotecaron su casa o que pidieron crédito bancario; sí estuvo pesada la inversión” que recuperan a largo plazo.

Afirmó que ahora están más supervisados los Centros de verificación, por el instituto de Ecología que implementó más herramientas.

Fue a partir del primero de enero pasado, cuando tuvieron que colocar cámaras en donde por medio de ellas, “estamos siendo monitoreados permanentemente por el Instituto de Ecología, verifican por medio de ellas que el vehículo que está siendo verificado esté presente en el momento en que le realizan las pruebas”.

Por medio de las cámaras se dan cuenta si los vehículos acuden o no o si se hizo algún tipo de trampa.

Por todas esas acciones, consideró que es bueno porque habrá menos contaminación.

Por último dijo no saber si por irregularidades habrían cerrado o no, los centros de verificación.