Con la participación de casi cien tenistas de los diferentes clubes leoneses, el sábado se puso en marcha del Torneo de Tenis de Feria 2017 en las canchas del Club Punto Verde.

El evento se juega del 28 de enero al 5 de febrero y se estará disputando la novena edición.

Se cuenta con la participación de 97 tenistas de clubes como el Campestre, Britania, Atenas, Cumbres, El Bosque, Loyola, Los Naranjos, canchas libres y los anfitriones de Punto Verde.

Y es para las categorías A, B, C, y D varonil y femenil. En la rama varonil también se juega por edad desde 15 años y menores hasta 50 y mayores lo que hace más atractivo este bonito torneo.

Algunos resultados del primer día de acciones fueron: En la categoría A femenil, Amanda Padilla del Tec de Monterrey, derrotó a Eva Muñiz del Club Punto Verde con parciales de 6-1 y 6-3.

Además, en la rama varonil, dentro de la categoría C (40-50 años), Danielle Illuminati de Los Naranjos, le ganó en ‘tie break’ a Carlos Acosta de Punto Verde, con parciales de 6-1, 4-6 y 10-4.

Mientras que en la C 15-30 varonil, Juan Pablo Cuadra de El Molino superó a Felipe Rivera de Punto Verde por 6-4 y 6-2, en tanto que Francisco Cueva Jr. del Cumbres superó a Álvaro Galván, de Natura, con margen de 6-7, 6-1 y 10-6.

Y en la D libre varonil, Enrique Bravo de Punto Verde venció a José Arroniz, de Los Naranjos, por 6-4 y 6-4, y Gapo López, del Loyola, venció a Mauricio Rodríguez, de Los Naranjos, con fáciles parciales de 6-0 y 6-1.

MADRUGADORES

El torneo se inició el sábado a las 7 de la mañana y hubo actividad durante todo el día. Para este domingo, los partidos vuelven a arrancar a temprana hora.