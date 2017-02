El Arzobispo Metropolitano de León, Alfonso Cortés Contreras, afirmó que en la Iglesia Católica hay cero tolerancia contra sacerdotes o religiosos pederastas, como en el caso de Jorge Raúl Villegas Chávez quien fue inhabilitado y retirado de sus funciones ministeriales eclesiales desde septiembre del 2012.

Destacó que ahora Raúl Villegas debe asumir su responsabilidad de acuerdo a las presuntas acusaciones que se le imputan ante las autoridades de la Procuraduría de Justicia de la entidad.

En este proceso se espera que la autoridad competente aplique la Ley y se haga justicia conforme a la verdad y el respeto a los derechos humanos, destacó ayer el Arzobispo al término de la celebración eucarística en la Catedral.

Por este caso del presbítero inhabilitado, Jorge Raúl Villegas, está claro que no todos los sacerdotes y religiosos son igual o malos, indicó.

La ciudadanía y en particular los católicos no generalizan este caso en la Iglesia Católica, agregó.

SOLIDARIDAD

Monseñor Alfonso Cortés Contreras, manifestó la solidaridad de la Iglesia Católica con las víctimas y sus familias en caso de que sean verdad las denuncias contra Raúl Villegas, sacerdote retirado de su ministerio eclesial.

La postura de la Arquidiócesis de León, es que el presbítero Jorge Raúl Villegas Chávez debe responder a las acusaciones que se le imputan de acuerdo a la Ley y resarcir el daño a las víctimas en el caso de resultar responsable de acuerdo al proceso que le siguen las autoridades correspondientes de administrar justicia.

Ante este hecho que duele a la Iglesia Católica, el Arzobispo Metropolitano de León, pide perdón a las víctimas, a sus familias, a los católicos y a la ciudadanía, con la esperanza de que se haga justicia a la luz de la verdad.