Definen semifinales de tenis de Feria

Este sábado se disputarán las semifinales de la novena edición del Torneo de Tenis de Feria 2017 en las canchas del Club Deportivo Punto Verde.

El evento que arrancó el sábado 28 de enero con la participación de 97 tenistas de las diferentes categorías, está a punto de llegar a su término y este día deberán surgir los finalistas en todas las categorías.

DUELOS DEL DÍA

Algunos duelos semifinales para hoy son: En categoría B femenil, Jael García del Britania Vs. Margarita Jiménez de Punto Verde, y Xochitl Granados de Punto Verde Vs. Belinda Zúñiga, ambos a las 8 de la mañana.

En la A varonil 15 y mayores, Carlos Villalobos Vs. Luis Bretón del Atenas y Óscar Andrade Vs. Gustavo López, ambos de Punto Verde. Ellos juegan desde las 11:00 de la mañana.

En la A varonil 30-40 años, Jorge Rivera Vs. Rubén Gaytán, ambos del Club Britania, a las 11:15 horas y Arturo Falcón del Britania Vs. Jorge Aguilar del Loyola a las 9:30 de la mañana.

PERA DEFINIR FINALISTAS

Dentro de la B varonil 30-40 años, Daniel Rodríguez del Loyola Vs. Carlos Bernal del Punto Verde, y Amed Espinoza del Loyola Vs. Adrián Martínez de Punto Verde, ambos duelos serán desde las 11:30 horas.

De esta manera, hoy quedarán definidos los duelos para definir a los finalistas el domingo cuando iniciarán las finales a partir de las 9:00 de la mañana y concluirán cerca de las 13:00 horas.