La tarde de ayer se encontró el cuerpo sin vida de una mujer en San Francisco del Rincón, la hoy occisa era originaria del municipio vecino de Purísima, con este deceso en lo que va del 2017, ya son dos las mujeres asesinadas en San Pancho.

A través de una llamada a la cabina de emergencias se reporto el hallazgo del cuerpo de una mujer, en una finca ubicada en la calle Central de la comunidad San José de la Calera.

Distintos servicios de emergencias encontraron a una persona del sexo femenino, la cual no presentaba signos vitales, por lo que se les dio aviso a las autoridades correspondientes.

La mujer respondía al nombre de Adriana N. de 29 años de edad, originaria del municipio de Purísima del Rincón, donde algunos vecinos mostraron su preocupación por lo ocurrido.

“Nos da miedo que estén matando a mujeres, ojala que investiguen hasta las últimas consecuencias y encuentren a los responsables”, dijo una mujer originaria de Purísima.

Por lo que respecta a cómo ocurrió la muerte de Adriana hasta el momento se desconoce esa información, ya que de acuerdo a vecinos de la citada comunidad un día anterior no vieron nada anormal o personas desconocidas por la zona.

DE TIRADERO

Por lo que se presume que solamente usaron ese lugar para dejar el cuerpo, dijo una comerciante de frutas y verduras.

“Yo paso seguido con mi mula y no vi nada raro, pienso que hasta acá solamente la vinieron a dejar, que lastima que ocurran estas cosas en San Pancho”, comentó la comerciante.

La zona que fue acordonada por policías ministeriales, peritos, policía municipal sorprendió a propios y extraños, los cuales no están acostumbrados a ver este tipo de escenas.

Los rondines de policías municipales se extendieron por varios minutos, pero desafortunadamente en esta zona sur del municipio no lograron atrapar a algún sospechoso.

Después de cuatro horas, el cuerpo de la purisimense fue llevado a León, donde se le haría una necropsia de ley, para determinar las causas de su muerte.