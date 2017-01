ABRIL ¿MES DEL NIÑO?

**Sábado 2 de Abril.- De golpe y porrazo, una noche para recordar, especialmente quienes integraban la porra del equipo de fut bol Monterrey…dos camiones que los trasladaban chocaron entre sí e impactaron también con una patrulla de la policía municipal.

Sucedió aproximadamente a las 10 de la noche y 17 minutos en el cruce de la calle Océano Atlántico y bulevar Torres Landa, linderos de la colonia Azteca, justo cuando los de la porra hacían la retirada.

La cifra extraoficial de heridos, ninguno de gravedad fue de 15 personas lesionadas, además de los tres policías heridos.

**Martes 5.-Muy de mañana, el vecindario de la colonia Obrera se cimbró por un hallazgo, por un suceso poco o nunca visto en la zona: hallaron una cabeza humana en el interior de una hielera; tres semanas después lo identificaron como José Feliciano de 28 años de edad…

**Jueves 7.- Dos personas fueron asesinadas y sus cuerpos quemados junto con la camioneta donde los abandonaron por la noche sobre el camino de terracería que une la colonia Libertad con la comunidad de San Juan de Abajo, muy cerca de las vías del ferrocarril.

Por el estado en que los cadáveres quedaron, al momento no pudo precisarse si se trató de masculinos o femeninos ni identificarse mayores datos, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Luis Enrique Ramírez Saldaña quien se apersonó en el lugar en compañía del director de la Policía, Edgar Osvaldo Jiménez Arcadia.

Todo derivó de un reporte ciudadano, a eso de las 21:17 horas que avisó a Bomberos de una camioneta que se estaba quemando, dando como punto de referencia más cercano al lugar del hallazgo, el cruce de la calle Madre Rosa con las vías del ferrocarril en la colonia 10 de Mayo.

**Sábado 9.- Tragedia enluta a toda una familia…Sería una celebración con motivo de una boda, pero todo terminó mal.

El saldo, una menor de 14 años muerta y tres personas más lesionadas, entre ellas un niño de 10 años muy grave, el auto en que se transportaban chocó con un Merdeces Benz conducido por una mujer de 23 años de edad que fue hospitalizada en calidad de detenida.

El accidente se reportó apenas dos minutos antes de las seis de la tarde sobre la carretera León-Lagos de Moreno, justo enfrente del fraccionamiento El Laurel, muy cerca de la comunidad de Lagunillas, cuando el carro en que viajaba una familia intentaba dar vuelta sobre un retorno improvisado en el lugar.

Iban en un Volkswagen Jetta de modelo atrasado color gris que fue brutalmente impactado en su lateral derecha trasera por un Merdeces Benz color gris conducido por una mujer identificada como Martha Georgina de 23 años de edad, quien también resultó lesionada.

**Sábado 23.- Este día fue capturado Gerardo Muñoz Campos, ex-director general de la Sociedad de Ahorro y Préstamo Acremex, también conocida como la caja popular Acremex, acusado como posible responsable de defraudar muchos millones de pesos a todos los socios de la cooperativa, 33 mil personas…el viernes 29 de abril recibió auto de formal prisión…la Juez Sexto de lo Penal del partido judicial de León, Claudia Edith Villalón Galván, determinó vincularlo a proceso al considerar que las pruebas aportadas en contra del ahora indiciado por la fiscalía, fueron suficientes como para iniciarle juicio al contador público Muñoz Campos y será durante el juicio donde se decida si el acusado es inocente o culpable de las imputaciones que le hacen.

Conforme a lo actuado en autos y contenido en la causa penal 63/2016, el ex-director general de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito Mexicano, Acremex, puede salir en libertad siempre y cuando pague una fianza por su personal libertad impuesta en 10 mil pesos y como garantía de reparación del daño, depositar en efectivo la cantidad de 752 millones 708 mil 531 pesos o si lo prefiere mediante la contratación y pago de una póliza de seguro multiplicando por tres veces la cantidad referida, algo más de 2 mil millones de pesos, lo que hasta hoy no ha sucedido.

MAYO, ¡MADRE!

**Violencia como nunca antes, mayo fue igual o más violento que abril, pues el mes pasado sumó en 30 días un total de 17 homicidios, “cerrando la cuenta” la ejecución de un comerciante en la calle de Comonfort el sábado 30 y el homicidio por viejas rencillas de otra persona cometido casi a la misma hora que el anterior -a las 19:46 horas- pero en la colonia Maravillas.

Ya en mayo, en la mayoría de los asesinatos se utilizó armas de fuego y hubo ocasiones en que se perpetraron hasta dos ejecuciones el mismo día.

**El primer hecho de sangre ocurrió la madrugada del martes 3, cuando el comerciante Julio fue muerto en su negocio de comida rápida que por años atendió en el cruce de Insurgentes y López Mateos, abajo del puente y el presunto responsable huyó sin ser detenido.

**Jueves 5 de mayo a las once de la mañana fue ejecutado a tiros afuera de un negocio de cristales para autos Rafael de 37 años, en el cruce de la calle Virgo y el bulevar Torres Landa, acababa de descender de su carro donde iba acompañado de su hijo menor -ileso-, cuando le dispararon hasta matarlo.

**Viernes 6.- Ocurrió un doble asesinato con las características de ejecución, el primero a las 14:20 horas en Tabachín y avenida Río Mayo de la colonia La Floresta, donde perdió la vida Guillermo de 39 años de edad, con impactos de bala en cráneo y tórax, paradójicamente en ese mismo lugar, pero el 22 de abril esta persona había sido arrestada por la posesión de una arma de fuego, en este caso se reportó el arresto de un sospechoso….esta misma fecha, pero por la noche, ocurrió uno de los crímenes más sonados y audaces del mes de mayo cuando afuera del restaurante Olive Garden fue muerto a balazos la persona posteriormente identificada como Agustín de 39 años de edad; lo atacaron cuando iba acompañado de una pareja a las 10:35 de la noche dos desconocidos que vestían chamarras negras y que huyeron caminando hacia el bulevar Las Torres, hecho que cimbró a la “Zona Dorada de León” considerada una de las más seguras de la ciudad.

**Lunes 9.-Murió acribillado por pistoleros que lograron huir pese al cerco policiaco, la persona posteriormente identificada como José de Jesús, criador de gallos, quien acababa de visitar a una pariente y se desplazaba en una camioneta Pointer color roja, la que quedó atravesada sobre los carriles de alta y media del bulevar Campestre casi al cruce del eje López Mateos, le dispararon al menos en 10 ocasiones y fue sacado con vida de su unidad, pero murió apenas ingresaba a la sala de urgencias de la clínica T 1 del IMSS muy cerca del sitio del ataque.

Ese mismo lunes, pero por la madrugada en San Felipe de Jesús, en el cruce de la calle Palestina y Persia, por una discusión con pandilleros que huyeron en moto, falleció a balazos Jorge de 39 años de edad, mientras su hermano Juan Carlos de 42 quedó herido, pero sobrevivió.

**Viernes 20.- A las 14:20 horas en plena zona centro, a plena luz del día ocurrió otro homicidio doloso con las características de una ejecución y que también conmocionó a la sociedad leonesa: un padre de familia fue asesinado a balazos cuando acababa de recibir a su hija que salía de la escuela, en la calle 20 de Enero y Melchor Ocampo, zona considerada escolar y de hospitales; a bordo de su carro Suzuki Swiift color rojo murió Héctor Hugo de 37 años de edad con heridas de bala en cráneo, cuello y tórax. Por este hecho una persona fue detenida como sospechosa, pero posteriormente quedó en libertad al comprobarse que no tenía relación con este crimen.

TRES CRÍMENES EN UN DOMINGO

El domingo 22 de mayo a las tres de la mañana murió apuñalado en la calle Zante esquina con Cíclade de la colonia La Ermita 2, Aarón de 30 años de edad.

Ese mismo día, pero a las 20:35 horas en el transcurso de una riña familiar ocurrida en el domicilio de la calle Barra de Navidad casi con San Pedrito, murió también por arma blanca Daniel de 35 años de edad, tres personas entre ellas un adulto mayor y una mujer quedaron detenidos por este hecho, pero días después alcanzaron su libertad al considerarse que actuaron en legítima defensa.

Pasadas las 10 de la noche del mismo domingo 22 de mayo, en la esquina de Cerro de la Bufa y Balcón Popocatépetl fue atacado a balazos Jesús de 25 años de edad a manos de dos que huyeron en un Volkswagen Lupo negro; la víctima ingresó grave al Hospital, pero horas después murió a consecuencia de sus heridas en tórax y abdomen.

**Martes 24.- Fueron ejecutados a balazos los hermanos Eduardo Alejandro y Martín, los atacaron cuando estaban sobre la calle Lago Camécuaro casi al cruce con Lago Seco en la colonia San Antonio y precisamente a un costado del templo que lleva el mismo nombre; uno murió al llegar al Hospital y el otro a minutos después de la una de la mañana.

JUNIO

**Miércoles 1 de junio.- Una hora y cuarenta minutos habían transcurrido desde que comenzó el mes de junio cuando a unos pasos del templo Expiatorio, a poco menos de la esquina de Juan Valle y Madero, se descubrió el primer asesinato del sexto mes del año décimo sexto, el dos veces seis.

La víctima, una mujer de 71 años de edad, María Teresa, fue hallada bañada en sangre -según testigos- ya muerta en la sala de su casa, una finca de la Juan Valle.

**Lunes 6.- Una buena entre tantas noticias malas: un hombre cayó desde el quinto piso de un edificio en construcción en la zona del Campestre esa tarde y aunque mal herido sobrevivió.

El hecho fue reportado a la Central de Emergencias aproximadamente a las 17:55 horas, se recibió el aviso de que en una obra localizada en el cruce de los bulevares Manuel J. Clouthier y José María Morelos, fracciones de Granjas El Palote, un trabajador había caído desde las alturas.

Fernando de 37 años de edad, trabajaba en un andamio cargando botes de mezcla cuando repentinamente cayó al vacío.

Las autoridades calcularon que fue una altura de aproximadamente 15 metros.

**Viernes 10.- La violencia alcanzó a Echeveste. Un hombre de 37 años de edad fue asesinado a balazos aproximadamente a las 17:04 horas en calles de la colonia Hacienda de Echeveste.

Identificado extraoficialmente como Omar Alejandro, vecino de la colonia San Marcos, iba acompañado de una mujer embarazada, aparentemente su esposa y circulaban en un carro BMW color gris, placas del estado de Coahuila, cuando fue atacado “de carro a carro” por dos pistoleros que viajaban en una camioneta blanca.

La pareja iba en busca de un lugar para comer, y es de mencionar que la cuadra donde sucedieron los hechos, el bulevar Hermenegildo Bustos entre calle Torneros y bulevar Reboceros, límites de Villas de Echeveste con Haciendas de Echeveste, hay varios locales de comida rápida.

**Jueves 23.- Aproximadamente a las 03 horas, la madrugada de ese jueves, un elemento de Tránsito a reporte ciudadano, encontró una cabeza humana dentro de una caja de cartón, abandonada sobre una banca del paseo de Prolongación del Arco de la Calzada, muy cerca del puente del Amor, había una cartulina amenazante… a las 7 de la mañana en un terreno baldío de Villas de San Juan, ubicado sobre calle Columba casi esquina con Constelaciones, las autoridades encontraron el cuerpo del decapitado. Estaba envuelto en una cobija y traía puestos unos tenis blancos.

Léanos mañana con el recuento policíaco de los meses de julio, agosto y septiembre.