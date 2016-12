Descarta estar en desventaja

Pese a que el León no tendrá plantel completo para arrancar el Clausura 2017, el central argentino, Guillermo Burdisso, declaró que no estarán en desventaja en la fecha 1contra Pachuca.

Aseveró que la pretemporada consiste en llegar a la primera fecha con todo, con los jugadores que estén disponibles. “León ha demostrado que pelea grandes cosas y tiene que tener un plantel grande para suplir jugadores que no puedan estar”.

Dijo que hay jugadores que entran y lo hacen del mismo modo, “aunque no con las mismas características de los que no están, pues cada uno tiene su forma de jugar pero sí al mismo nivel”.

Lo que más puede afectar, comentó, son los recambios, pues el torneo pasado los recambios hicieron la diferencia, “esperemos que cuando el equipo los necesite –que hoy van a ser menos por estas lesiones–, entren bien sean de fuerzas básicas o jugadores nuevos”.

AFIANZARSE, EL RETO

Burdisso, comentó que el reto en lo personal es seguir afianzándose en el primer equipo y jugar la mayor cantidad de partidos y como equipo hacer un buen torneo.

Y es que, desea hacer un buen trabajo en defensa y ser constante y más regular, “la verdad uno los objetivos se lo pone primero como equipo que es conseguir cosas con León, después, lo personal se verá, si haces un buen trabajo en equipo, se verá solo”.

Del amistoso ante Necaxa, señaló que la intención es seguir tomando ritmo y que se está trabajando de forma gradual, pues en el primer duelo fueron tiempos de 60 minutos, en el segundo de 80 y hoy se podrían jugar de 90.

“Llegaremos al primer partido a un ritmo que les sirva a todos y que se pueda plasmar todo el partido, porque quedó demostrado el semestre pasado que por la mala pretemporada, podíamos mostrar un juego al principio y en el segundo (tiempo) nos caíamos”.