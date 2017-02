El alcalde Héctor López Santillana, afirmó que existen demasiados rumores y poca información oficial sobre el proyecto Zapotillo, lo cual se va a despejar y precisar en una próxima reunión con las autoridades federales.

Señaló que las obras avanzan pero a un paso muy menor a lo programado, se requiere que el gobierno federal “inyecte” más recursos económicos que va a gestionar junto con el gobernador Miguel Márquez ante autoridades federales.

El gobierno municipal no ha ejercido recursos económicos adicionales pero se tiene una autorización para aportar 100 millones de pesos más a un fideicomiso que están etiquetados para la compra de tubo de acero para la construcción del acueducto.

SI FECHA FIJA

Respecto a si la empresa española Abengoa se retiró o no de las obras, indicó que “yo no veo ese escenario, el que vemos es cuándo y cómo y qué velocidad se reanudarán los procesos del proyecto Zapotillo, será la autoridad federal si ven algún riesgo en ese sentido”.

López Santillana dijo que no se tiene, por el momento, cuánto es el nivel y tiempo del desfase de las obras de acuerdo a lo programado, debido a que es un aspecto muy técnico.

La reunión con las autoridades federales de la CONAGUA, BANOBRAS, entre otras, se va a gestionar por parte del gobernador, Miguel Márquez Márquez, en una fecha próxima, con el propósito de que se clarifique cuál es la situación que guarda el proyecto Zapotillo y que se despejen todas las dudas.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Precisó que a la reunión además del gobernador, acudirán el SAPAL, la Comisión Estatal del Agua, representantes del Ayuntamiento y el alcalde Héctor López Santillana, se espera que sea lo más pronto posible.

El objetivo es terminar con los demasiados rumores y que se cuente con toda la información precisa de primera mano de parte del gobierno federal, a través de las dependencias competentes.