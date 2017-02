Los migrantes guanajuatenses de comunidades como San Juan de Otates tienen sentimientos de tristeza y preocupación ante las viscerales reacciones del presidente de EU, Donald Trump, quien desde que tomó el poder ha enfatizado su repulsión hacia los mexicanos.

Tres residentes de San Juan de Otates cuentan sus experiencias, ya sea que hayan pasado a EU, al “otro lado”, o vivan con la preocupación de que deporten a sus familiares: una mujer joven, otra de la tercera edad y un treintañero que vivió el “American Way of Life”.

VIVIR DE ENGAÑOS

Guillermo Jesús Andrade Rivera es pespuntador en San Juan de Otates, donde tiene una maquiladora. Reconoce que actualmente es muy difícil pasarse a EU, pues los “polleros” le cobran más de 500 dólares. Además, cobran por adelantado. Cuando tuvo éxito de llegar a EU vivió en California, pero la última vez quedó tres días esperando en el desierto.

“Viviendo de puros engaños, creyendo que me iban a pasar y nada. Quisimos intentarlo por otra frontera pero no fue posible. Después nos fuimos a Caborca y luego a Tijuana. En el desierto se nos acabó el dinero y la comida. Ahora, Trump nos tiene en suspenso porque nuestros familiares que viven allá nos ayuden económicamente”, cuenta.

ANGUSTIA DEL DESTINO

Lorena Ramos Romero se gana la vida como pespuntadora. Es madre de familia, esposa y hermana. Comprende la dificultad de tener familiares en EU y vivir con la angustia de su destino día con día. Se comunica con sus seres queridos vía telefónica, pendiente de lo que les pase. Por suerte, algunos de sus familiares ya regresaron al país.

“Aquí no hay trabajo, no se va la gente nada más porque sí. Allá al menos el dinero cuando nos lo mandan vale un poco más. Si los llegaran a deportar se quedarán sin sustento. Ellos llegan a México con dinero, mientras que aquí apenas alcanza para mal comer”, lamenta.

“Ese Trump está enfermo. Está loco. No puedo decir más cosas de él. ¿Cómo puede decir eso, si es gracias a los mexicanos que comen los gringos?”, remata categórica.

AQUÍ, NI PARA TORTILLAS

Alicia Rivera Calvillo es otro de los muchos casos a quienes la migración rodea su vida, pues aunque ella no se haya ido al otro lado, sí tiene familiares muy cercanos que, efectivamente, lo hicieron, como su propia madre o su hijo.

“Mi madre nació allá. Ya después la trajeron a México. Mi muchacho está ahorita en Ciudad Juárez, con la esperanza de ver si le llegan sus papeles. Ya está en proceso, sólo espera a que le hablen… pero tiene miedo de lo que vaya a pasar, por culpa del señor ese Trump. Todos estamos enojados por lo que dice Donald Trump. Si de por sí la situación era difícil antes, ahora ya no nos alcanzará ni para las tortillas”, dice.