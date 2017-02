La guerra contra los inmigrantes comenzó, a pesar de que se vea como un fenómeno que tiene décadas, que se ha estudiado desde múltiples perspectivas y que hoy es un factor de referencia global. En pleno siglo XXI la humanidad tiene complejos problemas como consecuencia de políticas raciales, de conflictos bélicos provocados por decisiones de clara definición racial. El doble discurso de la clase política estadounidense; intervencionismo en otros países, para anteponer los intereses económicos de grandes capitales, a costa de la vida misma de miles de seres humanos y por otra parte la violación a los desechos humanos derivada de la idea de someter a otras naciones. Con el caso Trump la nación estadounidense involuciona a épocas de esclavitud luchas raciales…

Es la dictadura de los ignorantes con poder, gobernantes que sustituyen sus graves limitaciones con la soberbia de quién no dimensiona la naturaleza de la autoridad en un estado libre, democrático, armónico.

La expresión ciudadana que lograron los ciudadanos inmigrantes latinos y apoyados solidariamente por inmigrantes de otras naciones se hizo sentir en todas las ciudades de los Estados Unidos.

Somos una nación hecha por inmigrantes. – dice la carta de la sociedad de empresas de Silicon Valley contra el veto migratorio de Trump… no importa citar cualquier ciudad: Nueva Orleans, Carolina del Norte, Filadelfia, Chicago o Washington DC, cualquiera, en todas se dieron manifestaciones de rechazo al gobierno con las menores calificaciones de aceptación en la historia de los Estados Unidos.

Los ciudadanos inmigrantes se rehusaron a participar en la economía estadounidense por un día y logran que todo el mundo voltee a ver la importancia que tienen para la economía de la nación que se dice la más poderosa.

#DIaSinInmigrantes es una gran muestra de solidaridad de los mexicanos radicados en Estados Unidos, es una REACCIÓN contundente como primera respuesta a las políticas discriminatorias del gobierno de ese país; también es una LECCIÓN para el resto de los mexicanos, especialmente los que vivimos aquí.

Me pregunto si los poderes de la unión han entendido las dimensiones del daño que han provocado a generaciones de mexicanos que tuvieron que emigrar para buscar el sustento de sus familias porque en nuestro país no encontraron las oportunidades… se tuvieron que ir, no quieren regresar. Generaciones de políticos, presidentes, gobernadores corruptos que han sido depositarios de los recursos de la sociedad y se lo han robado en cantidades impresionantes, criminales que han dañado a México.

No es broma. Nos vendría bien un día sin presidente, un día sin congreso, sin poder judicial, un día sin dirigentes de partidos.

Durante las dos últimas semanas hemos leído sobre la cantidad de políticos mexicanos que se creen inteligentes al organizar sus paseos por los Estados Unidos para encontrarse con líderes de organizaciones de inmigrantes, emitir sus respectivas declaraciones y venir a testificar que ya fueron a verlos y que están ocupados en atender los problemas de nuestros connacionales…

¿es que no saben hacer otra cosa?

Las luchas por las causas de los inmigrantes será, desgraciadamente, una historia larga, llena de injusticias y de contradicciones pero también llena de esperanzas, los inmigrantes son un gigante despertando y tienen la fuerza para mover al país.

Aprendiendo de la lección nos alcanzará para mover a nuestro país.

Hasta la próxima PROSPECTIVA.

