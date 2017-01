Diego viene a repetir triunfo en La Luz

Diego Silveti lo tiene claro. Ha venido a Guanajuato, su tierra, para demostrar su valor tras la lesión sufrida hace unos días, y para volver a salir triunfante en la plaza de toros La Luz.

Ayer, el diestro visitó las instalaciones de EL HERALDO para platicar acerca de sus sentimientos por torear en su estado.

“Muy contento de volver a una feria mas, regresar a la feria más importante de mi tierra, donde viene las más grandes figuras del toreo, donde he podido triunfar con mucha fuerza en esta plaza, el pasado 12 de diciembre pude salir en hombros, con ganas de volver a sentir a la afición de volver a entregarme a este público y por supuesto ser el triunfador”.

– ¿Cómo será partir plaza en una corrida con tres grandes figuras del toreo?

“Es un cartelazo, la verdad que la empresa como en todas las ferias echa toda la carne al asador. Hay un concepto del toreo que tiene Morante de la Puebla que es extraordinario, figura de época y un gran toreo que siempre sale con mucha entrega mucho valor. Los tres tenemos conceptos distintos pero también son del agrado del público de León, la gente pasará una noche muy especial”.

– ¿Te genera alguna presión compartir cartel con dos figuras del toreo a tu altura?

“Motiva, la presión siempre que toreas existe, pero te motiva compartir cartel con grandes toreros, y saldré a defender mi sitio, mi público, lo que soy, cómo me encuentro, creo que los tres aunque toreamos distinto somos del agrado del público de León”.

– ¿Es diferente la afición de la Feria a otras fechas?

“Sí hay alguna diferencia, va mucha afición a las corridas, en León hay público para todo, yo sé que en la Feria viene publico de otros lugares, viene público que no suele ir tanto a corridas de toros y eso siempre es un escaparate, porque en la Feria hay un público que lo puedes sumar para que le guste y vaya más frecuentemente a la plaza de toros”.

– ¿Cómo fue la lesión que sufriste?

“Fue en una ganadería de los Arena, tuve un percance, una becerra toreando con la mano izquierda me pegó una cornada en el escroto, vine a ser operado aquí en León. Dentro de la gravedad gracias a Dios no afectó ningún órgano vital”.

– ¿Cómo te has preparado para este corrida después de la lesión?

“Gracias a Dios ya estoy recuperado, el percance no me quitó fechas, y me pude recuperar bien, gracias a Dios he estado toreando mucho y esa preparación es contante, prácticamente en un mes llevamos 5 ó 6 corridas”.

– ¿Cómo definirías tu toreo?

“Me gusta la pureza, me gusta la verdad que haya emoción. Busco la estética el sentimiento, es mi forma de concebir el toreo, es como soy, trato de estar a la altura de las circunstancias y que el público pueda disfrutarlo”.

– ¿Qué proyectos tienes para este 2017?

“La verdad es un año muy movido, empezó con muchas corridas en enero, también en febrero hay grandes compromisos, el día siguiente a la corrida de León vamos a Guadalajara, estaremos en la plaza de Mérida, estaremos en los carnavales de Jalisco, Autlán, Jalostotitlán, Irapuato. Viene mucho movimiento, muchas corridas, y esperemos a partir de mayo ir a España a hacer la temporada europea”.