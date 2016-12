Bernardo Monroy

“Lo pasaremos como podamos. Si hay dinero para comprar unos tamalitos, lo festejaremos. De otro modo será como cualquier día”.

Con esas palabras, explicó Delfina Murillo, residente de la colonia Rizos del Saucillo, cómo pasarán ella y sus familias las festividades de año nuevo, ante un 2016 que termina en cuatro días y un 2017 que no parece ser muy alentador.

Celia Vargas, Mariano Mata y Milagros Carmona son tres de los muchos habitantes de Rizos del Saucillo. Pasarán el año nuevo tolerando el frío y rogando a las autoridades que haya más vigilancia y seguridad en la zona, pues de acuerdo con lo que reclama Mariano, rara vez se puede ver a una patrulla haciendo rondines.

NO ALCANZA

Mariano explica que no hay qué celebrar durante el año nuevo, sobre todo en una época en la que todo está carísimo y un 2017 que “recibirá” a los leoneses con un transporte de 11 pesos. “No nos alcanza para nada ya, no hay dinero ni lujos”, señaló.

Juan Torres y José Ramírez, por su parte, son dos caballeros de la tercera edad que residen en la calle Pechblenda. Respecto a la pregunta de cómo pasarán el año nuevo, la respuesta de Juan es sencilla: “Igual, como cualquier día”.

Gibrán Montes, por su parte, intentará ahorrar para que sus hijos tengan sus respectivos días de reyes, por eso sabe que tendrá una festividad de año nuevo bastante frugal. Para él, la prioridad es su familia por encima de las fiestas y parrandas. “Además hay que ahorrar lo que sea posible. Ahora sí que el horno no está para panes como está la situación”.

Adela Pérez, también habitante de Rizos, es actualmente viuda. Aunque recibe visitas y apoyo esporádico está al tanto de una complicada situación, para ella, para cientos de leoneses. La mejor forma de resumir las problemáticas para el 2017 es: “Así vamos pasándola”, concluye.