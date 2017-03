El pedalista olímpico Ignacio Prado afronta un difícil inicio de año este 2017, tras una breve incursión en el equipo SEP-San Juan de Argentina, debido a su forma física impedida por una dolencia en la rodilla que arrastra desde mayo pasado.

El leonés se encuentra de regreso en casa para entrenar bajo instrucciones de Aníbal Torres, su entrenador de pista, que es a lo que se avocará una vez regresó, en parte también para cumplir el calendario de Nacionales de Pista que le permitan tener un lugar en Selección Mexicana.

“Me toca ponerme con la Federación porque me perdí algo de pista, apenas vengo retomando mi nivel, pero ir viendo, no hay que dejar de competir, hay que estar activos, vamos a platicar para ver cómo nos proyectamos para lo que viene”, dijo.

VA POR MÁS

Su lugar en la Selección es ahora lo que busca con la participación en eventos de pista, como la Copa Federación puntuable a eventos internacionales, ya que no puede correr con los Tenis Stars, de acuerdo al reglamento que le impide vestir la casaca de dos cuadros en un mismo año.

“Eso hay que apoyarlo siempre, no hay que darnos por vencidos nunca, hasta que no quede nada, vamos a buscar siempre nuestro lugar ahí”, mencionó.

Durante su paso por el cono sur, Nacho sintió un fuerte trajín de actividad, al que no pudo responder como quería, por lo que decidió volver a México.

¿Le gustaría volver a salir de su país?

“Claro que sí, a cualquier parte, no tengo problema, pero sí me gustaría responder al equipo, como acá, en cualquier parte del mundo, me gustaría tener buenos resultados y ganar carreras, que es lo que más me gusta, es lo principal, estar bien físicamente para poder dar un buen papel”.

“Si la rodilla no la tengo al 100% no sé si puedo seguir pedaleando, eso es lo principal, que esté bien, que no me duela, así voy a ir para adelante a todos lados”, ahondó.

DESTACA NIVEL

De Argentina, destacó el buen nivel que existe, sin embargo, si regresa, sería por la relación que entabló con sus amigos de SEP-San Juan: “El nivel sí es alto pero si regreso, sería por la amistad que tengo con ellos”.

A partir de ahora, Prado se alista para competencia de Pista, que ya inició su proceso anual de cara a eventos internacionales, por lo que Nacho debe contactar lo más rápido posible a la Federación para ponerse a disposición.

“Estoy a mi nivel normal, todavía no me siento tan fuerte de la rodilla, es algo que me detiene, pero mi condición es la que estamos acostumbrados, quiero prepararme para llegar bien al Campeonato Nacional y seguir en terapia, va a ser la clave”.

“Vengo abierto a todo, a ver qué sucede y empezar a ver bien qué sucede”, finalizó.

La Copa Federación de Aguascalientes será del 25 al 27 de marzo contemplando categoría élite de la prueba Ómnium y el scratch, donde Prado ha competido en representativo nacional.