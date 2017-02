Ante la promesa de parte de Héctor González de la asociación Club Social y Deportivo León, A.C., de que se respetará a los propietarios de palcos y plateas en caso de que el fallo por la propiedad del Estadio León sea a su favor, el doctor Primo Quiroz declaró que él lo único que quiere es que se haga justicia.

Como se recordará el inmueble donde juega el equipo León, está en litigio y se asegura que a mitad de semana se resolverá de parte del Primer Tribunal Colegiado de Materia Civil del Décimo Sexto, sobre quien o quienes son los legítimos dueños.

Sobre el comunicado de Héctor González, el doctor Primo Quiroz declaró que “está en su derecho, pero todos sabemos que es la voz de (Roberto) Zermeño, sabemos de la calidad de estas personas”.

“Yo, como aficionado, como dueño de una platea, de un lugarcito, colaboré para que ese estadio se hiciera, yo sigo esperando que se haga justicia. No me interesa mucho un espacio en el estadio, sino que el estadio siga siendo de los leoneses”, afirmó.

Insistió que él, no cree en lo que prometen de que se respetará a los propietarios de palcos y plateas, ““me interesa que no se cometa ese atraco con la ciudadanía, es un robo… son faltos de credibilidad, eso ya se había dado en el fideicomiso y se echaron para atrás”.

Sentenció que seguirán interponiendo los amparos “y esperar que se haga justicia, hay que esperar que se haga justicia, tengo todas las esperanzas de que esto se va a resolver a favor del pueblo”.

Promedió que son cerca de 90 dueños de palcos los que se han adherido a esta lucha, “y multiplicados en algunos casos por 5, somos más, seguiremos el curso y esperamos que se haga justicia”.

VIENE EL FALLO

Desconoce Primo Quiroz cuando se dará el fallo definitivo, pues asegura que no ha sabido de un día en específico.

Por último, se le cuestiono si han hablado con la directiva del Club León que preside Jesús Martínez Murguía, sobre el tema y dijo que “no, no hemos hablado sobre esto. Yo nada más quiero que gane esta noche (jaja)”.