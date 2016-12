Fue asesinado de un balazo en el cráneo y no se tiene pista de quién le dio muerte y dónde fue asesinado el hombre cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves en el camino a San Carlos La Roncha junto al tajo de Santa Ana, pero las autoridades siguen sin conocer la identidad de la víctima y no tiene hacia donde encaminar las indagaciones en busca de los asesinos.

Así se refirió este viernes el director de Investigación Especializada del fuero común, Ignacio Pérez Ruiz, al crimen descubierto el jueves por la mañana, luego que medidos legistas de la Procuraduría General de Justicia dieran a conocer al los investigadores de homicidios que el ahora occiso murió por un impacto de bala en el cráneo.

Dijo que la víctima no había sido identificada hasta el mediodía de este viernes y la describió como un hombre de unos 25 años de edad, de un metro y 72 centímetros de estatura, delgado, moreno claro, de pelo castaño oscuro y cejas pobladas. Señaló que el cuerpo presenta el tatuaje de lo que parece ser la imagen de la Santa Muerte, en el lado izquierdo del abdomen. Otro similar está en la espalda.