JULIO, MES EXPLOSIVO

**Sábado 2 de Julio.- En su propia casa y aparentemente derivado de una intentona de robo a mano armada, fue asesinado el líder sindical Juan Antonio Briceño de 53 años, cabeza de la Sección local del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, el Sitatyr…ingresó moribundo a la clínica T 1 del IMSS donde a las 5 de la mañana se dio parte de su fallecimiento.

Antes, a eso de las 02:20 horas, dos desconocidos fueron descubiertos por la hija del matrimonio cuando tenían amagada a su esposa y luego a ella misma; simultáneamente el líder sindical llegaba a su casa y enfrentó a los hampones que lo lesionaron de un balazo en una pierna y a golpes para luego huir.

**Lunes 4.- Aparentemente a causa de una acumulación de gas, ocurrió una fatal explosión en una vivienda de la colonia La Selva II en la calle Selva Lirón, entre Selva Tropical y Selva Negra a eso de las 10 de la mañana.

Como siempre fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos los primeros en responder el llamado de ayuda y llegar a prestarla. El saldo: dos muertos, Jesús de 60 años, cuyo cadáver ayudó a localizar entre los escombros Anakin, un perro entrenado, y Samuel de apenas 9 años, cuyos restos fueron rescatados hacia las 5 de la tarde.

Quedaron además lesionadas una mujer de 25 años, María del Refugio, a la que alcanzó la explosión cuando caminaba por la calle y la niña Sarahí Guadalupe que sufrió quemaduras, pero salvó la vida.

**Domingo 10.- La comunidad de Duarte se asombró esta noche, un asesinado la causa, a las 21:14 horas sobre la Prolongación La Luz, la calle principal de la comuna, fue muerto de un balazo Sergio “El Keko”, de 43 años de edad, sus agresores viajaban en una camioneta Van blanca, la misma en la que huyeron. Una mujer, Irene, de 43 años que vendía comida en la vía pública resultó herida de un balazo en la muñeca izquierda.

**Miércoles 13.- Aproximadamente a las 15:17 horas fue asesinado a balazos Pedro “El Nevero”, de 54 años, sobre Parque Suiza y avenida de La Morada en Parques La Noria, posteriormente hubo dos detenidos en relación con este asesinato.

**Sábado 16.- Al interior de la habitación 12 del Hotel Tepeyac, ubicado en Álvaro Obregón y la calle Antillón, fue encontrado el cadáver, estrangulado se supo después, de una jovencita de 21 años, llegó a eso de las 11:30 de la mañana acompañada de un hombre que se retiró aproximadamente una hora después sin ser identificado. Ese sábado dejó dicho en su casa que iba a verse con su novio, cita a la que nunca llegó, porque alguien la mató en el motel.

**Jueves 21.- A las 15:35 horas se registró otra explosión que destruyó totalmente una casa, en la calle San Francisco del Rincón casi esquina con Jalisco en Chapalita.

Rafael de 52 años, presumiblemente la causó, tratando de evitar que lo llevaran a internar a la clínica psiquiátrica de San Pedro del Monte, se encerró en un baño tomó un tanque de gas de 30 kilos, abrió la llave y prendió fuego.

La explosión y derrumbe dejó un saldo de tres muertos ese día: Justo su hermano, los trabajadores del psiquiátrico Roberto Carlos de 35 y José Julio y sobrevivió la Trabajadora Social Mercedes, aunque con quemaduras y lesiones graves…Rafael falleció hacia el día 27 en una clínica del IMSS con quemaduras en el 90 % del cuerpo. La explosión fue dantesca, la devastación, total.

AGOSTO, MES DE ASESINATOS

**Martes 2.- La violencia inició a tambor batiente, a las 21:25 horas una ejecución a balazos múltiple ocurrió en las calles de Jerez de Menorca y Jerez de Gena en la segunda sección de Valle de Jerez.

Empistolados que viajaban en una camioneta blanca abrieron fuego con armas de alto poder dejando un saldo de 1 muerto y 3 heridos graves. En el lugar murió Ricardo de 28 años y fueron a dar al hospital Lázaro de 40, Fernando y Daniel “El Rana” de 20.

El mismo día, pero a las 10 de la noche la muerte llegó a domicilio para María Dolores, de 36 años, en su vivienda de la calle Sudán esquina con Casa Blanca de la colonia La Escondida, uno con pistola llegó, tocó a la puerta y cuando la fémina abrió le dio 5 balazos para luego huir.

**Jueves 11.- Atacaron a balazos a un policía, eran las 7 de la mañana cuando José de Jesús abordó su camioneta Ford pick up para dirigirse a trabajar, pero en el cruce de las calles Águila Marina y Águila Blanca desconocidos lo emboscaron y le dispararon en varias ocasiones, la Policía halló 10 casquillos calibre .45 en la escena, el agente ingresó grave al hospital con, entre otras lesiones, un balazo en la cara, pero logró sobrevivir.

**Martes 16.- Asesinan al profesor Francisco Javier de 54 años de edad. Fue a las 19:05 horas en la tercera sección del fraccionamiento Parques del Sur, cuando el mentor de la Escuela Secundaria 3 Jesús Reyes Heroles de la colonia Oriental, caminaba sobre la calle Parque Irapuato y el bulevar Crucifixión.

Doble pena para su familia, el maestro balaceado había sufrido la pérdida de su hijo, un jovencito de nombre Jonathan, “El Yonan”, le decían, luego que precisamente un 24 de julio, pero de 2015 fue arrollado en su moto por una mujer presuntamente ebria con su carro y que enfrenta proceso penal en libertad.

El asesinato del maestro conmocionó a la sociedad estudiantil y académica, lo mismo que a los motociclistas aficionados que eran sus amigos. Uno fue detenido en relación con este cobarde homicidio.

**Miércoles 31.- A las 11:30 de la mañana, por poquito pero la libraron tres que viajaban en un Bora gris sin placas.

Intento de ejecución a balazos en plena Zona Dorada de León sobre Valle del Campestre frente a plaza mayor, Luis Alejandro de 43 años y Juan Francisco fueron llevados graves pero vivos a un hospital, un tercer ocupante del Bora logró salir ileso. La Policía Municipal capturó ese día a dos que luego la Justicia dejó libres.

SEPTIEMBRE, ESCÁNDALOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL.

Lunes 5.- Faltando 6 minutos para las 11 de la noche fue asesinado a balazos un comerciante de carros, Juan Arturo de 26 años salió de un gimnasio donde practicaba Valetudo, caminó hasta su carro un Bora negro que dejó estacionado en Villa y Saturno frente a Tacos Panchito y cuando estaba sentado al volante con la portezuela abierta de le acercaron dos y le dispararon en torax y abdomen; tres acompañantes, entre ellos un niño, resultaron ilesos del ataque.

Horas antes, a las 19, pero en Juan Valle y calle Río Bravo fue ejecutada con disparos de arma de fuego Ana María N., a las puertas de su tienda cuando estaba sentada en una silla, los presuntos asesinos que la acribillaron huyeron en un Sedán gris y no fueron detenidos.

**Jueves 8.- Como a las 5 de la tarde murió en los separos de la Delegación Poniente de la Policía Municipal, Alejandro de 44 años de edad. Había ingresado a las 12:08 del medio día “acusado” de violar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno en su artículo 13-2 que indica como falta administrativa ingerir bebidas embriagantes en la vía pública o lugares públicos no autorizados expresamente.

Un boletín de prensa omitió detalles que, la presión de la opinión pública sacó a la luz.

La autopsia reveló que tenía 36 lesiones graves, entre ellas fractura de costillas, golpes, edemas, escoriaciones en torax y abdomen. Tenía más de 1 litro y medio de sangre alojada en el abdomen, grave anomalía según se informó el 12 de septiembre.

Cuatro policías fueron detenidos y sujetos a proceso. Dos porque lo mataron a golpes y los otros dos porque viendo y sabiendo estando presentes del hecho, lo ocultaron, llevaron al detenido a los separos donde manifestaba sentirse muy mal y ahí lo abandonaron quizá pensando que no serían descubiertos.

¿La razón? A Alejandro lo asesinó la Policía, porque ese jueves 8 a media mañana lo habían detenido dos Policías Ciclistas, sobre la calle Rio Grijalva cuando ingería bebidas embriagantes con otras personas. Ya esposado y en la cajuela de la patrulla, iban a bordo además de los dos policletos otros dos, los tripulantes de la patrulla antes de remitir a los detenidos “se fueron a almorzar”; Alejandro supuestamente enojado por su arresto le arrancó el patín o palanca al piso de una bicicleta oficial y en represalia lo llevaron a un barbecho en León II donde lo golpearon sin misericordia. Luego vendría el desenlace. Intervino la Procuraduría de los Derechos Humanos y muy posteriormente Oscar, Manuel, Ángel y Juan fueron ingresados a la cárcel como posibles responsables de este crimen. El muchacho adicto al alcohol no merecía morir así declararon sus familiares.

**Domingo 11 de Septiembre.- Juan Ángel de 18 años murió a manos presuntamente de un policía municipal, Víctor Manuel, que era acompañado del agente Agustín.

Lo habían detenido en Hidalgo y Canal de Sardaneta por el rumbo de Los Castillos esa madrugada y se dijo que el policía golpeó al muchacho con un petardo en la cabeza que estalló causándole muerte cerebral.

El agente perdió tres dedos de una mano, los titulares de la Policía defendieron el actuar de sus elementos porque “se apegaba al protocolo de procedimientos para un arresto”. El expediente 237/16A de Derechos Humanos dio en buena parte luz sobre el hecho. El muchacho fue sepultado el 15 de septiembre, era vecino del llamado predio El Ranchito atrás de Los Castillos.

**Sábado 24.- Lo pocas veces visto en León: triple ejecución, ahora en la colonia Héroes de Chapultepec.

Ese día a las 19:30 horas fueron asesinados en la calle Fernando Montes de Oca y Francisco Morelos, Juan Pablo de 60 años, Marco Antonio que alcanzó a correr y buscando refugio se metió a una pensión donde fue ultimado y, el velador Guillermo de 73 que nada tenía que ver con los otros dos.

