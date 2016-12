Alejandro Camarena

Hoy en día la tecnología es una herramienta capaz de comunicarnos con personas al otro lado del mundo, también con ella se pueden capturar momentos únicos en nuestras vidas de una manera más rápida y eficaz, pero sin duda alguna, uno de los rubros más beneficiados por su descubrimiento y sus constantes avances, es la medicina. En esta ocasión a la sección SALUD nos llega la valiosa participación del Dr. Rahmi Oklu, doctor en medicina e investigación y radiólogo vascular intervencionista de Mayo Clinic en la sede de Arizona, quien nos platica sobre el Biomaterial.

“Junto con un grupo de Investigadores de Mayo Clinic, de la Escuela de Medicina de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts actualmente estamos desarrollando un biomaterial que conlleva el potencial de proteger a los pacientes con alto riesgo de sangrado en una cirugía, de igual manera en nuestro último reporte se informa acerca de un biomaterial de pseudoplasticidad capaz de brindar una alternativa para el tratamiento del sangrado vascular.

La embolización endovascular es un procedimiento de invasión mínima para el tratamiento de vasos sanguíneos anormales en el cerebro y otras partes del cuerpo que empieza con una punción del tamaño de un alfiler en la arteria femoral. El procedimiento se logra con la inserción mediante catéter de espirales metálicos dentro de un vaso sanguíneo e incluye coagular para evitar más sangrados.

En los pacientes que no pueden formar coágulos dentro de la arteria embolizada o de los pacientes con altas dosis de anticoagulantes debido a válvulas mecánicas u otros dispositivos de asistencia cardíaca, el estudio otorgado por estos médicos dice que la embolización con espiral puede conducir a complicaciones, tales como un sangrado, de igual manera se menciona que a pesar de las mejoras sobre los procedimientos quirúrgicos abiertos, es común que reaparezca un sangrado después de la embolización con espiral y que el mismo pueda ser mortal

Los espirales requieren que el cuerpo sea capaz de formar coágulos para crear la oclusión. El biomaterial de pseudoplasticidad crea esa oclusión, independientemente de cuán anticoagulado se encuentre el paciente. Todo esta investigación de biomaterial de pseudoplasticidad se comenzó desde hace tres años, mientras yo trabajaba en el Massachusetts General Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard en colaboración con mi colega el Dr. Ali Khademhosseini, doctor en investigación del Brigham and Women’s Hospital en Boston.

El biomaterial de pseudoplasticidad, que puede inyectarse a través de un catéter endovascular, crea un molde impenetrable en el vaso sanguíneo que impide que haya más sangrado. Este material de pseudoplasticidad es más fácil de colocar y de ver en una tomografía computarizada o en una resonancia magnética, lo que permite a los médicos acceder mejor a los resultados del procedimiento.

La investigación sobre el material de pseudoplasticidad continúa en Mayo Clinic. El objetivo es abordar las necesidades no atendidas de los pacientes, incluido un posible tratamiento para malformaciones vasculares, venas varicosas, aneurismas y lesiones vasculares por traumatismos, así como en el tratamiento contra el cáncer mediante dispositivos cargados con fármacos”.