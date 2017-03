El León es de León

El presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, informó a sus aficionados que el equipo es de esta ciudad y les garantizó que seguirá jugando en su estadio.

A través de su cuenta de Twitter, el dueño del conjunto verdiblanco escribió que “este club es un emblema de la ciudad y es parte esencial en la vida de muchas personas, por lo que el equipo siempre debe estar aquí en su Estadio León y con su gente”.

El dirigente consideró importante aclarar ese punto con este leve pero claro mensaje a sus aficionados que han estado con el equipo en las buenas y en las malas.

Así que, con estas palabras, Jesús Martínez garantiza que su intención es seguir en esta plaza y teniendo como sede el Estadio León, para desmentir algunas publicaciones.

CONTRADICCIÓN

Y es que, sucede que un diario deportivo de circulación nacional, publicó supuestas declaraciones del presidente del Club León, en las que dejaba entrever que si el municipio pierde la propiedad del inmueble ante Roberto Zermeño, analizaría la posibilidad de mudarse a otra plaza.

Según dicha publicación, Jesús Martínez, habría mencionado como opciones las plazas de Irapuato y Aguascalientes, aunque se dijo confiado en que las autoridades de León y el estado, llegarán a un arreglo.

“Ahorita no puedo decir porque no está dentro de las posibilidades (para mudarse), pero está Irapuato, nos podemos ir a Aguascalientes. Esperemos que no llegue a eso porque no es en beneficio de una ciudad en la que el futbol es una parte fundamental”, habría manifestado a ‘Récord’.

Luego añadió que “la confianza que tengo tanto en las autoridades municipales como estatales, es de que van a llegar a un arreglo”.

En la misma información se destacó: “No podemos negociar con nadie más. Al final si nos quitan el estadio y nos tenemos que ir a jugar a otro ya será decisión del nuevo dueño. Yo no me voy a sentar a negociar con nadie, ni con el señor Zermeño ni con su familia. Tenemos un contrato y esperemos que se arregle”.