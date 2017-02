Elemento policiaco acusado de golpear a hombre sigue bajo investigación

El hombre presuntamente lesionado durante su arresto en la colonia San Javier, permanece inconsciente y muy grave y no ha rendido declaración, mientras el policía preventivo arrestado como posible responsable, sigue bajo investigación en tanto que el Ministerio Público desmintió que el herido haya sufrido muerte cerebral.

La víctima de incidente ocurrido la madrugada del viernes en Cabo de Buena Esperanza y Doctrina Cristiana la madrugada de este viernes, fue identificado como Luis, de 35 años de edad, por la coordinadora ministerial, Fátima Negrete, quien dijo que el hombre permanece inconsciente y dio a conocer el dictamen médico legal de lesiones.

DICTAMEN MÉDICO

Señaló que el herido sufre traumatismo craneoencefálico con hemorragia y edema cerebral severo, hasta este sábado permanecía inconsciente y hasta entonces no había sido diagnosticada muerte cerebral como propalaron versiones policiales.

Por otra parte, señaló que el policía preventivo señalado como posible responsable, Luis Armando N. sigue detenido y bajo investigación ministerial para deslindarle responsabilidad penal en ese incidente.

Hasta este sábado el Ministerio Público no definía si tiene elementos para presumir responsabilidad de dicho policía o no.