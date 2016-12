Francisco Gómez

A poco más de una semana de que inicie el Clausura 2017, el León presenta bajas importantes, pues Elías Hernández y Hernán Burbano salieron del juego amistoso con sendas molestias y se unen al resto de los lesionados.

El colombiano Alexander Mejía, es otro de los jugadores con problemas de lesión y a decir de Javier Torrente, sigue igual. Mientras que Germán Cano, sigue trabajando por separado y como se informó en su oportunidad, se pierde 3 ó 4 fechas de inicio.

Ayer, Javier Torrente declaró sobre Elías Hernández que “es lo que viene arrastrando (molestias en el tendón rotuliano), hoy seguimos como aquel último partido de la liguilla donde tiene molestias que no le permite jugar con comodidad”.

– ¿Preocupa la baja de Elías?

“Es una carta fuerte de ataque para nosotros, que no esté es complicado, pero también confiamos en jugadores como el ‘Rifle’ (Andrade) que entró y lo hizo bien, pero no podremos contar con él en el primer partido, está con la expulsión, así que debemos ver cómo organizamos”.

Sobre el colombiano Hernán Burbano informó que también “se volvió a resentir y bueno… pensando en cuál sería el mejor equipo para arrancar”.

– ¿Cómo recuperar a Elías?

“Primero curarlo, porque así como está no le sirve a él, no le sirve al equipo, el jugador juega con molestia, está fuera del partido, está errático, lento, está con cuestiones que hoy se vieron y que tuvo que pedir el cambio en los 25 minutos”.

Señaló que esperan que su rehabilitación sea de la mejor manera y lo antes posible, “pero sabiendo que esto como lo estamos llevando, no nos está yendo bien, deberemos tomar la decisión de hacer lo que haya que hacer para que podamos curarlo de una vez”.

Se le cuestionó cómo va Alex Mejía y dijo que “seguimos con ese inconveniente” y que no saben para cuándo podrá incorporarse.