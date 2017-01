No todos los leoneses recibieron la primera mañana del 2017 con alegría y júbilo. Para muchos, fue sinónimo de tristeza, desconcierto y enojo, pues a partir de ayer domingo el transporte público cuesta 11 pesos.

Aunque el transporte leonés no tuvo mucha afluencia debido a tratarse de un día festivo, sí tuvo muchas molestias, como fue el caso de Goya Domínguez, mujer de 32 años que tuvo que tomar un camión de la colonia San Francisco rumbo al centro de León. Señaló que su ruta tardó 40 minutos en llegar.

“Empezamos mal. El transporte llega tarde, los choferes de malas y ahora hasta los premian con un peso más. Malditos desgraciados todos los que tienen que ver con el transporte de León. No se vale lo que hacen”, dijo.

¡SORPRESA!

Por otro lado, hubo hombres de la tercera edad como José de Jesús Díaz, quien llegó al paradero ubicado en La Luz y le dieron no solo una, sino dos malas noticias: la primera, que ya no tenía transporte gratuito; la segunda, que le costaría 11 pesos. Don José, que se dedica a barrer, no pudo más que sentirse desconcertado.

“No se vale que le salgan a uno con esto”, señaló mientras seguía a pie su camino.

No faltaron los jóvenes que entre broma y broma se empezaron a brincar los paraderos e invitaron a otros usuarios a repetir su acción masivamente para mañana.

“Para la porquería de transporte, hasta deberían de pagarnos por usarlo”, dijeron.

El descontento de la gente fue tal que alcanzó el vandalismo. No faltaron quienes, en las estaciones, pintaron con bolígrafo y pluma invitaciones a participar en la marcha que se llevará a cabo hoy lunes 2 de enero en punto de las 4:00 de la tarde en el Arco de la Calzada.