El día de ayer decenas de purisimenses hicieron largas filas para realizar el pago del predial, la medida es parte de los impuestos que por ley deben pagar los ciudadanos que adquieren una vivienda.

Para la gran mayoría de ciudadanos es mejor durante los primero 30 días del año, y es que si los contribuyentes se extienden del tiempo pactado pueden hacerse acreedores a una multa.

“El otro año lo pagué hasta Marzo y tuve una multa de más de mil pesos, nada más por la desidia, por eso este año no lo dejaré pasar”, aseguró Jonathan Domínguez.

Dependiendo de la extensión del predio, casa o terreno es la multa, también tiene que ver la ubicación.

A partir del dos de enero y hasta el 28 de febrero es el periodo normal para pagar, pasando esa fecha se comienza a cobrar recargo por día.

Hay quienes extienden sus deudas de predial a más de 7 años, como es el caso de Arturo Leal, el cual desde el 2008 no realiza el pago oportuno.

“Desde antes del 2010 no pago, ahora mi multa está en 11 mil pesos, pregunté si eso me repercutía en mis estados financieros o algo así y un colega me dijo que sí, por eso vine a liquidar”, comentó.

Casos como estos son muy raros que ocurran, ya que las autoridades federales por medio de los ayuntamientos ahora los obligan a realizar el pago correspondiente, de no ser así los problemas legales surgen.

Y por supuesto cuando se requiere un préstamo o algún otro crédito con cualquier institución, simplemente no te prestan ni te toman en cuenta.

“Vine a liquidar porque es como una especie de buro de crédito y te lo dicen en el banco, bueno al menos al que yo tengo como de confianza sí lo hicieron”, detalló Arturo.

AUNQUE ROBEN LOS GOBERNANTES

A decir de Noemí Gallardo es cuestión de cultura cívica venir a liquidar, aunque tengas gobernantes que no responden a las expectativas debes aportar.

“Tengo una casa en Veracruz y ahora con lo que ocurrió de Duarte me dio tanto coraje pagar el Predial, pero tuve que hacerlo, porque ellos se roban el dinero y mientras el pueblo se jode en pagar”, puntualizó.

En las ventanillas del Mercado Manuel G. Aranda, durante horarios de oficina hubo gran respuesta de la ciudadanía, ya que durante todo el día se vieron largas filas, incluso de manera adicional estuvo otra persona auxiliando en los pagos