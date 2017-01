Un numeroso grupo de personas, se dio cita en el Salón D´Lis del Hotel Estancia para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Poco a poco fueron llegando las familias y parejas que se dispusieron a recibir la llegada del 2017 en tan acogedor lugar, el cual por cierto se caracteriza por ofrecer un servicio de alta calidad, y la noche de año nuevo no fue la excepción, el lugar complació a más no poder a sus distinguidos comensales.

Los asistentes lucieron elegantemente vestidos, la ocasión lo ameritaba, despedir el 2016 y dar la bienvenida al 2017.

Todos iban preparados para recibir de la mejor manera y con las mejores vibras el 2017, algunos incluso se tomaron un tiempo para realizar una larga sesión de fotos, la ocasión lo merecía.

Llegada la media noche, se les entregó antifaces y gorritos con los números del nuevo año y se dispusieron al unísono iniciar con la cuenta regresiva hasta que dieron las 12:00 am y entre porras y aplausos llegó el 2017.

Más tarde disfrutaron de un variado menú que se preparó para la ocasión.