Un día después del fallo del Estadio León, los Esmeraldas del León se encerraron en su feudo a una práctica privada tras la eliminación en Copa MX a manos de Cruz Azul.

El equipo verdiblanco continuó su preparación para el domingo, cuando enfrente a Jaguares de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, algo que se vislumbra será la repetición de una alineación que ha venido utilizando Javier Torrente.

La oncena Panza Verde entrenó ayer sin mayores molestias, dividiendo el grupo en dos como cada que hay actividad de media semana, unos con trabajos de recuperación por el cotejo copero, y otros enfilados en el partido del fin de semana por la Liga MX.

MANDA BOSELLI MENSAJE

Luego de la derrota en octavos de final de Copa MX y que un grupo de aficionados insultara a Mauro Boselli en la tribuna, el delantero naturalizado mexicano envío un mensaje vía redes sociales a la afición,

Sumándose como uno más de los aficionados a La Fiera, Boselli aseguró que el mal momento le duele tanto como a los fans.

En un documento llamado “Carta para el aficionado de León”, el romperredes Esmeralda, que tiene un par de tantos desde enero, agradeció los buenos momentos y exhortó a apoyar aún más en los malos momentos.

“Gracias al fútbol pude conocer distintos países y diferentes culturas, pero en ningún lugar, donde me tocó jugar, me sentí tan feliz como en León”.

“Más allá de mi profesión, tome una decisión de vida, que fue la de instalarme en forma definitiva, junto con mi familia en esta bonita ciudad”, manifestó para luego invitar a no dejar ‘el barco’.

“Todos los grandes jugadores y grandes equipos, hasta los más exitosos, atraviesan momentos malos como este, Así y todo, tengo la firme convicción de que esto lo vamos a sacar adelante entre todos…ustedes y nosotros (…) mientras tanto, el orgullo de vestir estos colores está más alto que nunca!! en las buenas soy hincha de León, y en las malas, mucho más!!”, finaliza el mensaje.

Los Esmeraldas volverán a las prácticas abiertas hoy, un día antes de cerrar la preparación para viajar a Chiapas mañana.