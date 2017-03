Uno de los personajes que forjaron la historia del estadio La Martinica, Antonio ‘La Tota’ Carbajal, expresó su malestar por lo que está pasando con el inmueble y se dijo con mucho coraje.

Don Toño llegó a León procedente del Club España en la temporada 1949-1950, y en La Martinica jugó prácticamente toda su carrera.

“Pues ya la están tirando, claro que me duele, ahí fue toda mi carrera. Me da coraje y rabia”, lamentó.

“Yo hice algo por el equipo y la ciudad, los representamos y estoy agradecido con ellos. En mi época te entregabas y te pagaban poco, con trabajos te alcanzaba para comida, para pagar la casa de huéspedes, para el lavado de la ropa, pero te entregabas con una pasión absoluta, ¿para que caiga en manos de unos sinvergüenzas, que se dicen dueños?”, cuestionó.

Dijo que los que se dicen dueños del estadio León (Roberto Zermeño) y de La Martinica (Francisco Cabrera), “no sé cómo le hicieron, cómo lo demuestran los que la están peleando, tanto el León como el Curtidores, en este caso, es fácil presentar los papeles y decir yo soy el dueño y punto”.

“¿A quién le compraron el terreno, el estadio?, ¿cómo formaron el equipo, con todas las transas que hay?, ¿o son muy inteligentes para negociar la manera de robarse las cosas, o sínicos, no sé la verdad?”.

Recuerda que él formó parte del fideicomiso del equipo León, “faltó un mes para que esto terminara, pero alguien ocasionó problemas. ¿Quiénes son los dueños del estadio León y de Curtidores?, papelito habla”.

Luego, volvió a recordar cómo se logró la construcción del estadio León, con la donación de terrenos de parte del gobernador Juan José Torres Landa y con la venta de palcos y plateas para construir el inmueble.

“Entonces, yo si tengo mi platea me considero dueño del estadio, ¿cómo se hicieron dueños estos señores?, ¿a quién se lo compraron?, no sé”.

Y añadió: “Qué pena que esto suceda con los antecedentes de las personas de uno y otro bando. En este caso, las personas Cabrera, son los que aparecen como dueños. Lo que más me duele, si lo van a tirar, son los trofeos, yo colaboré con alguno que otro trofeo con el Unión de Curtidores y con el León también, ese es el problema”, lamentó La Tota.

“Qué pena que haya este tipo de personas que se han adueñado del futbol, más lo del estadio, es lo que me molesta”, dijo.

No quiso mencionar alguna época especial durante su paso por ese estadio, pues dice que allí estuvo toda su carrera.

“Recuerdo sobre todo aquellos niños que iban a la tribunita y eran porras y se divertían, yo platicaba durante los partidos con ellos, te estoy hablando de niños, tengo 87 años, ellos tendrán 70 y recordarán a La Martinica con mucho cariño, era un futbol toda entrega, lucha, determinación”.