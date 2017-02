El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, hizo entrega de la Unidad Deportiva Centenario de la Constitución 1917 en Apaseo el Grande, mismo que tuvo un costo de más de 8 millones de pesos.

Su construcción en esta primera etapa consta de 2 canchas para frontón, pintura en líneas de la cancha, guarnición para pista de trote, acabado de pista de atletismo, cancha de usos múltiples y cancha de fútbol 7 con pasto sintético.

La deportiva se ubica a un costado del Cecyte sobre la carretera a San Ramón y beneficiará a los propios estudiantes que tendrán acceso directo y a casi 90 mil usuarios que podrán hacer uso de la instalación.

“Impulsar el deporte y la actividad física es un compromiso de todos, es una herramienta muy importante para construir una mejor sociedad. Agradecemos al alcalde, al ayuntamiento por compartir esta misión de apoyo y promoción junto con el gobierno estatal para esta nueva deportiva”, dijo el titular de Code Guanajuato, Isaac Piña.

Luego agregó: “Queremos un estado equitativo que no sólo los grandes municipios cuenten con instalaciones dignas”.

Mientras que Miguel Márquez, se mostró más que comprometido y satisfecho por cumplirle a este municipio “esto es histórico, Apaseo no tenía una deportiva, era de los pocos municipios que no la tenían.

Fue un compromiso y hemos encontrado un gran eco en el alcalde, Gonzalo González, quien puso de su parte para lograrlo. Queremos que esta deportiva esté llena de niños, jóvenes y adultos que vengan a hacer deporte. Falta una segunda etapa para que quede lista. Cuenten ya con otros 8 millones de pesos para terminarla”.