El alcalde Héctor López Santillana, anunció el rescate de 23 minideportivas para que los niños y jóvenes hagan deporte y no estén de ociosos en la calle ni sean presa fácil de los vendedores de droga.

Entregó las primeras cuatro minideportivas rehabilitadas en las colonias Valle de San José, San Felipe de Jesús, Presitas del Consuelo y Desarrollo El Potrero con una inversión de 3 millones 972 mil 378 pesos, en beneficio de 39 mil 788 personas.

“Lo que me han dicho las familias es que quieren estos espacios para asegurar que los niños, los jóvenes, los adultos no estén en la calle de ociosos; un niño en la calle sin la supervisión de un adulto va a ser presa fácil de los vendedores de droga”, expresó.

DISCIPLINA

El gobierno municipal a través del deporte pretende formar con carácter, valores y disciplina, entornos dignos para transformar a los leoneses, indicó.

Indicó “lo que más le preocupa a la actual administración son aquellas colonias donde los ciudadanos no cuentan con espacios públicos y las colonias que cuentan con instalaciones deportivas deben de sentirse afortunada y colaborar para mantenerlas en óptimas condiciones”.

AL RESCATE

López Santillana, anunció a las familias el rescate y rehabilitación de otras 23 minideportivas en las Américas, Los López, Capellanía de Loera, Los Ramírez, Granjeno Plus, Nueva Candelaria, los Olivos, los Limones, Piscina Sur, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa Plan de Ayala, Satélite, Téllez Cruces, Tierra Blanca, Miguel Hidalgo, Unidad Obrera, Valle del Maguey, San Juan de Otates, 10 de mayo, Convive, Mariches y duarte.

“Si queremos recuperar la tranquilidad de León, tenemos que asegurar ir a la raíz del problema, y esa raíz del problema tiene que ver con la familia, tiene que ver con nuestros niños, tiene que ver con nuestros jóvenes”, enfatizó.