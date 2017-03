La Secretaría de Seguridad Ciudadana, de manera conjunta con Vialidad y Transporte y la Coordinación de Vigilancia Vecinal, realizó la entrega de uniformes a integrantes de estas corporaciones, como un estímulo a su quehacer diario, en favor de la seguridad de los irapuatenses.

En este equipamiento, se ejerció una inversión de 1 millón 498 mil pesos, con la dotación de un total de 560 paquetes, consistentes en camisolas, pantalones, gorras y otros aditamentos personales, para hombres y mujeres que ejercen con pleno compromiso hacia la ciudadanía, sus tareas asignadas.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, explicó que los uniformes que se entregan en esta ocasión, benefician para potencializar su esfuerzo, a elementos de Movilidad y Transporte, grúas, Proximidad Ciudadana, motociclistas, Pensión Municipal, ingeniería y Vigilancia Vecinal.

De manera muy particular, se reconoció públicamente la labor que realizan los elementos encargados de la vigilancia en las colonias, antes conocidos como policía auxiliar y hoy reconocidos como Vigilancia Vecinal, quienes no reciben paga alguna, por parte de la administración municipal y son ellos quienes con sus propios recursos, consiguen sus uniformes y radio comunicador, sin armamento.

Dijo que estos elementos sobreviven gracias al apoyo que reciben de parte de los colonos, en donde realizan sus tareas cotidianas y que han dado muestra de compromiso, con la detención de algunos delincuentes, que buscan introducirse a domicilios o que roban a transeúntes.

También comentó que ante este esfuerzo, la administración municipal, ya está realizando gestiones para facilitarles su acceso al Seguro Popular que les dé seguridad para ellos y sus familias, además de los uniformes que hoy se les entregan.

APOYO A OPERATIVOS DEL INSTITUTO DEL MIGRANTE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dado apoyo al Instituto del Migrante, cuando se les ha solicitado, para realizar operativos en las zonas que confluyen con las vías férreas, como lo son las colonias Las Rosas, La Pradera, Las Reynas, entre otras, sin que se registren resultados importantes o alarmantes.

Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la dependencia municipal, José de Jesús Félix Servín, quien puntualizó al respecto que precisamente el sábado pasado se realizó un operativo de éstos que realiza el Instituto del Migrante, en donde solo unas tres personas fueron detenidas y trasladadas a sus oficinas en San Miguel de Allende.

Precisó que la presencia de elementos de Seguridad Ciudadana, es tan solo para prever alguna reacción violenta, que por fortuna, hasta el momento no se ha dado.