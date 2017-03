Entregarán premio a maestra de Irapuato

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de las Mujeres Irapuatenses (INMIRA) entregará el premio UARHI a la maestra Gemma Gamiño Moreno, jefa de sector de educación preescolar del municipio de Irapuato, quien con una trayectoria de casi medio siglo de servicio ha logrado fundar 48 jardines de niños en el municipio de Irapuato, muchos de ellos, instituciones emblemáticas, tras 49 años de trayectoria en el ámbito educativo.

El INMIRA año con año emite una convocatoria para que la ciudadanía proponga a mujeres que por su labor, trayectoria y ejemplo de vida puedan ser acreedoras al premio UARHI en diferentes categorías, siendo así que la maestra Gemma Gamiño en la edición número once de la entrega de los premios UARHI será reconocida como mujer destacada en el ámbito de educación y cultura.

La maestra Gemma Gamiño es originaria del vecino estado de Michoacán, donde inició sus estudios en el seno de una familia tradicional mexicana y debido a su vocación docente decidió emigrar a esta ciudad de Irapuato, donde formó una familia y se desarrolló profesionalmente desde el año de 1968.

La maestra Gemma recordó cómo muchos de los jardines de niños en Irapuato iniciaron en cocheras, bajo árboles, iglesias o espacios prestados, hace casi 50 años cuando la educación preescolar era una novedad para la sociedad de este municipio. “Los Alcaldes ya me soñaban pues mucho de mi trabajo era acudir a ellos para gestionar terrenos para nuevos planteles”, narra la maestra Gemma.

Actualmente la maestra Gemma Gamiño es jefa de Sector en la Región Sur-Oeste teniendo a su cargo 60 escuelas y 4 supervisiones escolares, distinguiéndose en el ámbito educativo como una maestra que es un pilar de la educación preescolar, no solo a nivel regional, sino estatal; un excelente ser humano, altamente profesional e intensamente enamorada de su profesión.

La maestra Gemma dentro de su trayectoria inició como educadora de grupo, luego directora, después supervisora y actualmente es jefa de Sector.

Es maestra normalista, licenciada en educación preescolar, licenciada en lengua y literatura y cuenta con maestría en docencia.

Algunos de los reconocimientos que ha recibido son:

En 1995 fue reconocida por la Presidencia Municipal de Irapuato por su trayectoria.

En 1995 la sección 13 del SNTE le hace otro reconocimiento.

En 1997 obtiene la medalla “Rafael Ramírez”.

En 2010 es reconocida como maestra distinguida.

La maestra Gemma concluye de manera emotiva: “Me siento satisfecha por lo que he realizado y logrado; y si volviera a nacer, sería yo misma, sería orgullosamente maestra”.