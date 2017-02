Ante los malos resultados en el torneo de Liga, que tienen al equipo en el fondo de la tabla, el técnico de los Esmeraldas del León, Javier Torrente, decidió arrancar la semana de entrenamientos a puerta cerrada.

Y es que, la situación para los Verdes ya es de preocupar, pues se han disputado 8 jornadas y el equipo no logra reaccionar, al sumar únicamente 5 puntos producto de un triunfo y dos empates que lo tienen en el último lugar de la tabla.

Torrente y su cuerpo técnico decidieron encerrarse para intercambiar opiniones con sus jugadores sobre qué es lo que está pasando, mentalizarse en preparar el próximo partido y empezar a reaccionar para ubicarse en una mejor posición.

El León tiene partido de Copa esta noche contra el Morelia y también por esa razón habrían cerrado las puertas a los medios de información, pero más que nada es por la crisis de resultados que atraviesan en la Liga.

Así que, no hubo acceso a la prensa y no hubo declaraciones de los integrantes del equipo que viajó más tarde a Morelia.

Pero donde deben responder el técnico y sus pupilos es a la hora del partido, el sábado viene el América y la afición espera que el rival sirva de motivación para reaccionar y lograr su segundo triunfo del torneo.