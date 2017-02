Los arreglos al estadio Domingo Santana, que será supervisado por la Liga Mexicana de Beisbol el 15 de marzo para su ingreso a la temporada 2017, moverá a los emblemáticos Bravos de León a practicar en localidades cercanas como Silao.

Así lo dijo el presidente del equipo, Mauricio Martínez, quien trabaja desde ahora en la firma de convenios y contratos para tener lo más pronto posible a su róster y cuerpo técnico.

Todo mientras se finiquita la compra-venta de la franquicia a Reynosa, que está cerca.

“Esta semana el abogado de Liga Mexicana va a tener el convenio, nada más estamos esperando para ir a firmar el convenio de compra-venta, no está finiquitada, pero nosotros ya estamos trabajando”.

“Esta semana tiene que quedar, pero la parte operativa ya la estamos manejando”, aseguró.

REPORTAN EL 28

Martínez adelantó que confirmarán a los primeros jugadores y miembros del cuerpo técnico en las próximas horas, ya con fechas definidas para comenzar la pretemporada.

El cuerpo técnico, mánager incluido, reportará con el equipo el próximo 26 de febrero, mientras los jugadores lo harán el día 28 para realizar sus primeros entrenamientos en Silao.

Lo anterior, mientras el panorama de la LMB sigue sin aclararse en el tema de los 15 ó 16 equipos que podrían jugar.

“Parece que van a acabar siendo 16 equipos, hay varios interesados, pero por eso se pasó la reunión del lunes para el 24 de febrero, para darle más tiempo a la negociación”, dijo.

De cualquier forma, la inclusión de Bravos no peligraría.

“A nadie le gusta que Tigres se haya salido, pero hay circunstancias en las que no podemos intervenir, referente a nosotros, no tenemos ningún problema, acabamos de hablar con Liga Mexicana y no harían el calendario con 15 equipos”.

“Tenemos el respaldo de la liga y de la MiLB, ya por eso no hay ningún problema”, señaló la semana pasada.