Con 210 homicidios dolosos contabilizados en León hasta el amanecer de este 29 de diciembre, el municipio de León se disparó en relación con la incidencia de ese delito mostrada en años anteriores, pero además escaló en crueldad en incluso en el perfil de sus objetivos.

Un recuento de esos delitos que comprende del primero de enero al 30 de noviembre, elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León señala un total de 194 homicidios dolosos.

El homicidio doloso, es aquel en que alguien quita la vida a otra con toda la intención de obtener ese resultado.

La estadística municipal está publicada en la página electrónica de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por otra parte, un recuento de los asesinatos cometidos entre el primero de diciembre y el amanecer de este 29 de diciembre, arrojaba ya una cifra de 16 asesinatos, con los que sumaban hasta esas horas 210 homicidios dolosos cometidos en el municipio.

ESCALADA

Los recuentos estadísticos que superaban los cien homicidios dolosos en Leon eran recientes y escandalizaban ya, cuando a partid del 21 de junio de este año, la violencia homicida del crimen organizado se disparó, al grado que poco después, las autoridades no tuvieron más remedio que reconocerlo y admitir el crecimiento acelerado de esos crímenes, pero no no solo eso, sino que la mayoría de los asesinatos eran ejecuciones del crimen organizado.

Ese junio, que registraba el ritmo observado en crímenes, de meses anteriores, se duplicó en su segunda quincena.

Pero al finalizar ese mes, la contabilidad de asesinatos para León era de 73.

entre esa fecha y este 29 de diciembre, fueron cometidos 137 de ellos, y la tendencia reconocida por las autoridades seguía siendo la misma: La mayoría son ejecuciones del crimen organizado.

Autoridades municipales reconocieron además, este año, que la mayoría de ellos no solo son homicidios intencionales, sino que se trata de ejecuciones del crimen organizado.

LLEGA EL TERROR

Por otra parte, entre el primero de y este 29 de diciembre, la cifra de asesinatos sumaba ya un total de 16, sin incluir un cadáver encontrado por la mañana en el Tajo de Santa Ana.

Eso daba a ese corte, un total de 210 homicidios dolosos cometidos sobre todo porque alguien los ordenó y otras personas los ejecutaron.

Pero además, este año escaló la violencia, la crueldad en esos crímenes y el perfil de los objetivos: El desmembramiento, la desaparición de cuerpos o partes humanas, la exhibición de cuerpos desmembrados con mensaje de los criminales se ha asentado en León.

NADIE FUE

Y ante el aumento en esa criminalidad homicida, las detenciones de criminales son relativamente pocas: algunos miembros de células criminales están sujetos a proceso penal; otros probables responsables de homicidios cometidos en otras circunstancias están en prisión y son procesados penalmente, como es el caso de Emmanuel y Nazareth n, ambos por feminicidio, pero por asesinatos cometidos en circunstancias muy diferentes: el primero estaba relacionado personalmente con su víctima; el segundo habría obedecido una orden de matar a quien fue su mujer, pero además debía dinero a un supuesto distribuidor de droga.

La contabilidad mensual de crímenes ya hace a septiembre el más cruento en este municipio, con un total de 26.

Febrero fue el mes con menos registros con un total de 8, pero lo comparativos mensuales perder sentido ante el registro constante de asesinatos, aunque el número de ataques a balazos es muy superior y muchas víctimas de ellos han sobrevivido a la intención homicida.

RELACIONADOS

Por otra parte, los homicidios no relacionados con el crimen organizado son minoría, pero ha menudeado.

Entre estos, tres cometidos sólo en diciembre, impactaron a la población: el asesinato de Adriana, fisiculturista leonesa estrangulada en la casa de su amigo en la calle Costa Rica, de la colonia Arbide.

El feminicidio de Francia Ruth n, cuyo cadáver fue procesado con químicos hasta casi su completa desaparición, a manos también de su amigo Emmanuel n, en el fraccionamiento San Isidro y quien ya está preso y es procesado judicialmente, y el de un hombre en otro departamento del fraccionamiento San Isidro.

Otro feminicidio de Diciembre, el de María Guadalupe Patlán, en la colonia Diez de Mayo, tiene bajo proceso penal a su presunto responsable, Nazareth n, pero este caso sería otra ejecución, según las autoridades ministeriales.