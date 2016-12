Ya se acerca el fin de año y junto con los últimos días de 2016 llega una de las más añejas costumbres de fin de año se empieza a ver en Silao en sus principales calles y mercados: la venta de ropa interior amarilla y roja para usarlo durante la víspera y supuestamente obtener buena suerte el resto del año.

Tanto los calzones rojos y amarillos, ya sea para dama o caballero, se pueden conseguir a precios tan variables como 70 pesos cerca de la central camionera de Silao de la Victoria. Algunos ciudadanos, como es el caso de Ernesto Tornero, ya compraron sus prendas que usarán durante la cena del 31 de diciembre.

Yolanda Díaz y su familia se dedican a la venta de ropa interior roja durante los últimos momentos del año 2016. Señaló esperar buenas ventas para los días 30 y 31 de diciembre, pero un inconveniente para ella y su negocio es que días antes no ha habido mucha afluencia de ventas. Tienen 15 años dedicados a esa labor y afirman que este año las ventas no han sido las mejores. En ocasiones, desde el 24 de diciembre ya empezaban a comprar los silaoenses. Incluso su tocaya y colega, Yolanda Calderón, no se dedica únicamente a la venta de ropa interior sino también de joyería de fantasía.

Cabe señalar que la tradición de usar ropa interior roja durante la celebración de año nuevo se remonta a la Edad Media. Por su parte, el color amarillo como sinónimo de abundancia es más una tradición de los países asiáticos.