Sin duda alguna, el Colegio de Abogados de León, asumiendo su papel acude al llamado de la sociedad para que represente el espíritu de la legalidad y que sea precursor y garante del imperio de la Ley. En esta tesitura, ha sostenido dos importantes reuniones con el Procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, el Lic. José Raúl Montero de Alba. La primera fue cuando el Lic. presentó, con motivo de una consulta, su plan de trabajo 2016-2020 ante los Colegios de Profesionistas del Estado de Guanajuato, entre los cuales destacaban los Médicos, Ingenieros, Arquitectos, Contadores y, por supuesto, el Colegio de Abogados de León.

La segunda reunión fue cuando el Presidente de nuestro Colegio le corrió la invitación al Procurador y a su equipo , en la cual presentó de una manera directa, ante el Consejo Directivo, un plan que desde mi punto de vista envuelve temas de suma importancia y trascendencia para los Derechos Humanos, el cual comprende rubros que tienen que ver con 5 ejes rectores y treinta acciones concretas que son Educación, Defensa de Perspectiva de Género, Fortalecimiento Institucional y Consolidación de Indicadores contando con revista especializada, promoción y divulgación de los Derechos Humano a través de capacitaciones.

El Presidente del Colegio de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, fue puntal en brindar el apoyo y colaboración de nuestra organización a la Procuraduría, acotando que seremos un órgano crítico pero propositivo y con participación activa.

Aunque sé, amigo lector que ya ha escuchado de los Derechos Humanos, permítame hacer un breviario de los mismos. El 10 de Junio del 2011 se publicó una Reforma Constitucional, que en lo toral ya veía por los derechos contemplados en nuestra Constitución, ahora cuenta con los Tratados Internacionales firmados por México como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Convención Internacional para la Protección de todas las Personas, contra las Desapariciones Forzadas, Convención sobre los Derechos de los Niños, Declaración para el Reconocimiento de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

Estas Reformas se ven reflejadas ahora en el capítulo de nuestra Constitución de los Derechos Humanos y sus garantías.

Ahora bien, el Colegio puso en el centro del diálogo el reconocimiento que le damos al OMBUDSMAN Guanajuatense. Siguiendo este hilo conductor si analizamos desde su etimología para entender su significado y trascendencia, ésta connotación viene del idioma sueco, por lo que no tiene una traducción, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que el OMBUDSMAN ES AQUEL QUE “HABLA POR OTROS”, entendemos que éste es el Procurador, es decir, para mayor abundamiento el que procura los derechos, es quien goza de la máxima autoridad moral, luego entonces, el cargo exige salir a la defensa de los Derechos Humanos, se ocupa que éste salga a dar la cara para reclamar la preservación y vigencia de los Derechos Humanos, sin duda alguna, es quien debe de encabezar la indignación social cuando se haga indispensable, puesto que la Procuraduría es un órgano independiente y autónomo, el cual se debe finalmente a la sociedad. Debe de permear en todos los operadores jurídicos que tengan que ver con el respeto de los Derechos Humanos , que van desde un cuerpo de seguridad que porta un uniforme de Policía, Soldado, Marino, Ministerial o Federal hasta un Juez, Magistrado o Ministro de la Corte. En este sentido el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedó de la siguiente manera “Las Normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derecho Humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, etc…”

En esta reunión se planteó, la problemática que sufren nuestros connacionales en los Estados Unidos, particularmente de nuestros coterráneos porque sabemos del terror y la frustración que tienen las familias guanajuatenses, de que sus familiares inmigrantes sufran de la deportación, violándose los Derechos Humanos, porque no es concebible que mientras el Secretario de Seguridad Interior de EE.UU. John Kelly, declara que no habrá deportaciones masivas y niega la intervención de las fuerzas militares, en conferencia de prensa en nuestro país, pero la información que nos llega a través de la cadena CNN, es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. lleva deportados 680 mexicanos casi al mismo tiempo de esta declaración, y lo que es inconcebible es que se contrapongan con lo que dijo su Presidente, Donald Trump, que lo que están realizando en las deportaciones es una “operación militar”. Lo anterior constituye una verdadera afrenta y burla para todos los mexicanos.

Así las cosas, consideramos que el OMBUSDMAN guanajuatense debe de hacer lo propio y en cada asunto que tenga que ver con violación a Derechos Humanos esté presente la Procuraduría, debe de guiar e inclusive, encabezar la indignación social, por ello el Colegio de Abogados se compromete a trabajar con el Procurador de los Derechos Humanos en nuestra entidad, porque al final del día solo así acabaremos con la impunidad y generaremos poco a poco una nueva cultura que exige la sana convivencia entre los pueblos, despidiéndome esta mañana, invocando a nuestro máximo líder en este tema, Don Benito Juárez García quien dijo “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

galvantorres33@hotmail.com