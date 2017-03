En esta administración municipal de León, no se hacen obras de relumbrón, ni se dan moches a nadie, aseguró el alcalde, Héctor López Santillana.

En la presentación de su programa de 400 obras 2017, pidió a los políticos que estén más calladitos colaborando, no politizando.

En la construcción de las obras se ejercerán 5 mil 231 millones de pesos, en las que aseguró, ante empresarios, políticos, líderes sociales, comités de colonos y delegados rurales, “no se dan moches nadie”.

En un evento especial en el Teatro Bicentenario, López Santillana, expresó “queremos un municipio libre de crimen y violencia, incluyendo el acoso y la violencia de género, un municipio que considere la escala humana, es a la persona a la que debemos fortalecer, no a los ladrillos, no a la infraestructura, no a los edificios”.

El alcalde reconoció que los resultados del programa de obras se logra en equipo, con la muy buena disposición del gobernador en apoyar con recursos económicos y colaboración de los legisladores.

López Santillana resaltó que entre el gobierno municipal y el gobierno estatal existe una eficiente coordinación que ha existía hace años.

Aclaró que habla de una muy buena coordinación, no subordinación.

Luego precisó que todas las obras buscan propiciar la dignidad de la persona, el bien común y la felicidad de los leoneses, en especial los más necesitados, hacia ellos va dirigido este programa de inversión social.

“La transformación de León ya comenzó y la hacemos todos con trabajo en equipo. El trabajo colaborativo, todo lo vence”, enfatizó Héctor López Santillana.

Por su parte, el presidente del consejo directivo del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Héctor Rodríguez Velázquez, destacó que cada una de las obras están diseñadas con una visión integral e incluyente, que atiende lo mismo a los polígonos de desarrollo, los barrios históricos y colonias que las comunidades rurales.

“El Instituto Municipal de Planeación tiene un compromiso que hoy refrendamos ante todos los leoneses: seguir adelante, impulsando los proyectos de participación ciudadana y su acompañamiento, para garantizar que lo planeado, lo propuesto por la ciudadanía, se logre desde un plano de coordinación y transversalidad”, puntualizó.