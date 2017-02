Se ha dicho y con justicia que la afición leonesa es una de las mejores y mas comprometidas con su equipo de fútbol: El León.

El Club, fue fundado el 20 de agosto de 1944 cuando la Selección de Guanajuato y el Unión de Curtidores se fusionaron. Ocupa el 29.o lugar en la clasificación de los mejores clubes del Siglo XX de Concacaf de la federación Internacional de la Historia y estadística de Fútbol (IFFHS por su siglas en inglés).

Ha sido uno de los equipos mas laureados del futbol mexicano, teniendo entre sus logros 7 títulos de Liga, 5 de Copa México, 5 de campeón de campeones y una vez Campeonísimo.

Su afición ocupa el tercer lugar en cuanto a promedio de asistencia (informe Liga Bancomer MX), solo por debajo de Tigres y Monterrey.

De acuerdo con el informe: León tuvo el 89.40% de asistencia al llenar su estadio en todos los partidos que disputó de local, esto luego de regresar a la Primera División tras diez años en la Liga de Ascenso.

El Nou Camp de León tiene un aforo de 27 mil 423 y de acuerdo a su promedio, 24 mil 515 aficionados se presentaron en el estadio en cada uno de los 17 duelos que disputaron.

En la tabla el primer lugar fue para los Tigres y su estadio Universitario que tuvo el 97.06% de asistencia.

El segundo lugar lo tuvieron los Rayados de Monterrey y el estadio Tecnológico, al que le caben 33 mil espectadores y en puros abonados aseguraron 29 mil 500 espectadores, y que promediaron el 92.51%.

De nada sirve tener estadísticas, ni la tercera mejor afición, si el Club, los dueños del equipo, el Gobierno y la sociedad no participan. Parece ser que solo están interesados en ganar dinero sin regresar a la comunidad esas ganancias en una participación en especie.

La grilla continua sobre el Estadio Nou Camp, y todo se reduce a dinero e intereses personales.

Tuve la oportunidad de conocer The Star (La Estrella), que son: 368,264 metros cuadrados (91 acres) que conforman el complejo de los Dallas Cowboys en Frisco, Texas.

Está compuesto por el Centro Ford, que es un estadio de fútbol de alta tecnología, anfitrión de múltiples y variados eventos, además de un centro de entretenimiento que alberga restaurantes, tiendas, hoteles un hospital y mucho más. El conjunto ofrece sus instalaciones a los fans y ayuda a la comunidad en la educación hacia el deporte, además de promover la cooperación y unión de la sociedad local.

Mi equipo favorito ha sido los Pumas pues además de haber estudiado en la UNAM alguna vez jugué para los Pumitas en el futbol americano. Desde que llegue a esta ciudad mi equipo ha sido el León. He conocido de cerca al Estadio Nou Camp, su afición y la alegría de la gente cuando el equipo triunfa y su fidelidad en las malas rachas aun en el descenso.

Lo que no he podido entender es que esa historia y tradición se escape, sus raíces se pierdan paulatinamente en el anonimato de la falta de unidad y cooperación, de la deslealtad y corrupción.

Nos quejamos de nuestro Gobierno, de las actitudes de un presidente extranjero y nos unimos en causas poco nobles, pero tratándose de nuestro equipo, su historia y la afición la dejaremos perder.

-Nadie se atreve. Lograr un complejo como “La Estrella”, o el Santiago Bernabéu del Real Madrid o el Camp Nou del Barcelona.

Hacer un complejo deportivo de esa naturaleza es tener visión y agradecimiento por nuestra gente. Respeto por la tradición y la fidelidad. No solo impulsa la economía local, también engrandece a los que la sustentan, pues forman parte del corazón que hace latir el patrimonio local, fortalece la educación y promueve la salud a través del deporte, reduce la delincuencia y además genera diversión y produce dinero.

Se ha mantenido en un vaivén de interminables dimes y diretes entre los diferentes actores pero todos con intereses particulares o personales.

Los responsables deben, además de velar por sus intereses, tomar acciones y desarrollar un complejo diferente, creativo incluyente.

Sabemos que cuesta mucho dinero y que no nos podemos comparar con el poder económico de las asaciones deportivas extranjeras.

Hay modelos que pueden desarrollarse en forma mancomunada, estructurado mediante un adecuado estudio de mercado. Las objeciones serán muchas, me lo puedo imaginar. La COMUDE ha hecho un gran trabajo desde hace mas de 50 años. Necesitamos que haya mayor comunicación, participación e integración entre el Gobierno Municipal, Estatal, los empresarios y la sociedad en general.

Requerimos formar un equipo no solo en el futbol, también de nuestra ciudad .

No es fácil, pero: ¡Si se puede!

¡Hasta la próxima!

Comentarios: dr_rethcuel@yahoo.com

PD: ¡CHE, necesitamos incrementar la seguridad en la ciudad!