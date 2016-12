REDACCIÓN

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) exhorta a la población guanajuatense a prevenir accidentes carreteros en esta temporada vacacional decembrina.

Este 2016, los accidentes de tránsito ocuparon el 5.to lugar en mortalidad a nivel estatal con una cifra de 647 fallecimientos de enero a agosto de este año, reportados en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de defunciones (SEED).

Los municipios con la mayor tasa de mortalidad por lesiones ocasionadas por accidentes viales en el estado de Guanajuato en el período de enero-agosto 2016 son Tarandacuao, Apaseo el Alto, Ocampo, San José Iturbide, entre otros.

Los municipios con mayor número de fallecimientos ocasionados por accidentes viales de los principales municipios del Estado de Guanajuato, en el mismo periodo son León con un registro de 118 fallecimientos, seguido por Celaya con 71 y Salamanca con 39.

La Secretaría de Salud informa que de enero a agosto 227 jóvenes de 25 a 44 años fallecieron por accidentes automovilísticos.

ALCOHOLIMETRÍA

Cabe mencionar que Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Celaya, A paseo el Grande, Salamanca, Jaral del Progreso, Valle de Santiago, Moroleón, Irapuato, Pénjamo, León, Silao, San Francisco, Purísima del Rincón, Villagrán, San Felipe y San José Iturbide son los municipios prioritarios que aplican controles de alcoholimetría, factor asociado a la incidencia de accidentes.

RECOMENDACIONES

La Secretaría de Salud emite una serie de recomendaciones para prevenir accidentes automovilísticos y desenlaces fatales.

Evitar a toda costa el alcohol, si se va a conducir. Se pide a la población que haga uso del cinturón de seguridad; piloto, copiloto, acompañantes; los niños y niñas menores de 12 años deben usar sistema de retención infantil. No usar celular ni audífonos al conducir. Dar preferencia siempre al peatón y procurar su protección. Impulsar los cursos de manejo a la defensiva para todos los choferes. Usar casco vigente, para todos los motociclistas y evitar a toda costa transportar a más de 2 pasajeros en la moto o bicicleta. Evitar fumar comer o leer mientras se maneja, respetar las señales de tránsito, manteniendo la distancia de su vehículo respecto a otros. Revisar y conservar el vehículo en buenas condiciones mecánicas.

Manejar con mayor precaución durante la noche, o cuando hay neblina o lluvia. No manejar si se consumen bebidas alcohólicas o sustancias que afectan los sentidos. En caso de padecer enfermedad crónica no olvidar el consumo del medicamento.