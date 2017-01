REDACCIÓN

Un hombre murió a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico derivado de una volcadura del vehículo sobre el que viajaba en la Carretera Federal León-Silao la noche de este sábado, de acuerdo a la información proporcionada este domingo por el Ministerio Público.

El jefe de Unidad y vocero de la Procuraduría de Justicia Región A, Juan Manuel Zapata, informó que se tuvo conocimiento de este percance alrededor de las 22:40 horas sobre el kilómetro 168, justo sobre la parte alta del puente que entronca a Santa Ana del Conde.

El vocero señaló que durante la madrugada se levantaron los indicios de este mortal accidente donde participó una camioneta Dodge pick up de color gris con varios daños en toda la estructura, pero hasta el momento no tienen el número de lesionados o tipo de lesiones que presentan, así mismo mencionó que el fallecido aún no ha sido identificado, debido a que se están realizando las investigaciones sólo refirió que tiene aproximadamente 50 años.

LESIONADOS

Manifestó, además, que el reporte que tienen hasta este momento es que fueron varias personas las que resultaron lesionadas a consecuencia de este percance y que al parecer fueron llevados a las clínicas T-47 y T-21 del Seguro Social así como al Hospital General Regional.

De manera extraoficial se informó que fueron 10 personas las lesionadas, entre ellas, Amalia N. de 36 años de edad, Gonzala N. de 52 años, ambas trasladas graves, así como Diana Jazmín N. de 12 años, María Elena N. de 46 años y Jessica N. de 20 años, todas ellas trasladadas a la clínica T-47 del Seguro Social, estas últimas en condiciones delicadas, pero estables.

Además Claudia N. de 30 años, Karen Paola N. de 14 años y Alan Jacob N. de tan sólo 2 años de edad fueron llevados al Hospital General Regional también delicados de salud, mientras que Joseline N. de 5 años y Cristel N. de 6 años presentaron algunos golpes, pero fueron revisadas en el lugar.

Por su parte la persona fallecida al parecer llevaba por nombre Jesús, de 56 años de edad, aunque esta información no fue confirmada por el vocero de la Procuraduría.