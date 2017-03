Es cierto que muchos vecinos de la colonia Los Manantiales y Conjunto Habitacional del Coecillo, están defendiendo su área de donación, pero hay otros que no están del todo informados sobre la posibilidad de perderla.

Lo anterior, a raíz de que el Gobierno Municipal pretende donar el predio en el que los niños y adultos conviven a la Universidad Meridiano, lo que los más informados consideran injusto, ya que se trata de un lugar clave para el esparcimiento de la colonia.

Entre los habitantes que están al tanto de lo que sucede en la colonia Conjunto Habitacional del Coecillo, están Juan Carlos Vázquez, quien tiene 22 años de edad. Desde los 12 va a jugar al terreno, creciendo mientras echaba una cascarita, o simplemente, salía a pasear con sus amigos y conocidos. Lo que le resulta injusto es que la zona será para una institución privada, si fuera del gobierno, la cosa sería diferente, comenta.

AFECTADOS

“Esto va a afectar demasiado, pues allí es donde solemos jugar y donde además los niños van a divertirse. Desde hace 5 años pusieron juegos y aparatos para hacer ejercicios, es un lugar que necesitamos en las colonias de por aquí. El juego de fútbol es habitual, sobre todo los domingos”.

Sin embargo, hay otros que no están informados, como es el caso de Eloi Saldaña, quien no estaba al tanto de la situación. “Sin embargo, solo puedo decir que es necesario que se quede el área. Con lo caro que está el transporte uno ya no puede ir a los parques, y hay lugares que están muy lejos, o son muy caros… simplemente no se vale que nos quiten el área de donación”.

El lugar, conocido como “El Parquecillo” no tiene pasto, y cuenta con aparatos para hacer ejercicio.

Verónica N. Por su parte, también consideró necesaria el área de esparcimiento, y al igual que otros vecinos, no estaba al tanto de la posibilidad de que desaparezca el área. Ella señaló que sería conveniente que el gobierno proporcionara más áreas verdes y recreativas, en lugar de construir una institución privada.