Con el objeto de desarrollar el programa “Irapuato Cómo Vamos”, el Presidente Municipal Arq. Ricardo Ortiz Gutiérrez y los dirigentes empresariales del grupo Pro Irapuato, COPARMEX y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Irapuato firmaron un convenio de colaboración mediante el cual los organismos evaluarán el mejoramiento de la calidad de vida del municipio, sobre la base del impacto del Plan de Desarrollo Municipal.

En el auditorio del ITESM Campus Irapuato, el C.P. Salvador Cayón Villanueva Presidente de la Asociación de Empresarios Unidos por Irapuato, el Ing. Javier Benavides Ornelas Director de la institución de educación superior y el Presidente de COPARMEX Irapuato-Salamanca Javier Campos Vaca, signaron el convenio de referencia.

En sus intervenciones explicaron que entre los objetivos del convenio se impulsará la búsqueda de consensos sobre el concepto de calidad de vida que debe ofrecer el municipio a sus habitantes; ejecutar una estrategia pedagógica para acercar al ciudadano y al gobierno en torno a la socialización y análisis conjunto en temas básicos de la calidad de vida y el bienestar en el municipio; promover información al ciudadano respecto de áreas determinantes de la calidad de vida, de manera periódica y promover información técnica y de percepción ciudadana a la administración municipal en torno a los problemas y propuestas de solución en áreas básicas de bienestar.

En su intervención el Presidente Municipal Arq. Ricardo Ortiz Gutiérrez al hacer una amplia exposición sobre los avances que ya se tienen en el Plan de Gobierno gracias a las prácticas de programas exitosos en otras localidades y otros países, dijo congratularse con la firma del convenio porque se refleja la participación ciudadana en un gran primer paso que es inédito en Irapuato y su gobierno está abierto a ser evaluado por los ciudadanos.

Luego manifestó que era importante que haya quienes le digan al gobierno que no se marcha por el rumbo correcto y en el mejor de los casos lo harán saber los firmantes del convenio que –indicó- se desea sea a largo plazo y el diagnóstico que le fue entregado reconoció que, efectivamente, reúne el sentir de los ciudadanos y lo importante es ver que

se aporta, por ejemplo, en el tema de la inseguridad porque la percepción ciudadana todavía no se modifica y ahí pueden ayudar las instituciones que firmaron el convenio.

Por ello dijo que el gobierno municipal está abierto a lo que han plantado porque esto permitirá sentar las bases para que las políticas públicas no sean un modismo de cada tres años sino sean una consecuencia de continuidad sustentadas en un diagnóstico y armado de una infraestructura que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía no solo en materia de seguridad sino también en servicios públicos.

Ante el grupo de empresarios volvió a plantear la necesidad de cambios, a través de una iniciativa de Ley sobre la portación de armas de fuego y explosivos y el código de procedimientos penales para que los delincuentes detenidos no salgan tan fácil como ha sucedido, una vez más, últimamente.

En la reunión Juan Manuel Ayala Torres Director Estatal del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia del Estado de Chihuahua explicó la metodología del programa “Irapuato, Cómo Vamos”.