Francisco Gómez

Las Abejas de León no pudieron alargar a más de dos su racha de triunfos con el coach Mario Andriolo y anoche fueron derrotados por los Correcaminos de la UAT al son de puntos, en duelo de la fecha 23 de la LNBP.

Desde el primer cuarto, los leoneses no pudieron dar batalla a los ‘emplumados’, quienes prácticamente aseguraron el triunfo cuando fueron al descanso, pues el parcial les favorecía por 53-34.

A pesar de todo, el ‘enjambre’ reaccionó para el tercer cuarto y se llevaron el triunfo parcial por 21-27 gracias a gente como Rayes Gallegos, Elys Guzmán y Steffphon Pettigrew, sin embargo en el global el marcador seguía a favor de los Correcaminos ahora por 74-61 puntos.

Y es que, los victorenses con encestes como los de Kennedy Jones y Daniel Girón, lograban mantenerse al frente en el tanteador a pesar de algunos yerros tanto en el ataque como en su defensiva.

Para el último cuarto, pese a que los leoneses mantuvieron el mismo ritmo del penúltimo periodo, no les alcanzó, pues los Correcaminos sobrellevaron las acciones y no permitieron les remontaran.

En el cierre destacaron por las Abejas de León, gente como Elys Guzmán, McHugh Mattis y Pettigrew, pero el marcador final fue favorable a los Correcaminos al son de 98-91 puntos.

Elys Guzmán con 25 puntos y 8 rebotes, y Steffphon Pettigrew con 25 puntos y también 8 rebotes, fueron los mejores de Abejas. Por su parte, Kennedy Jones Jr. con 34 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, y Glaze Grandy con 24 puntos y 14 rebotes, fueron los mejores del ‘Corre’. Mañana será el segundo de la serie en la misma sede.